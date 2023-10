Veliki klofuti slovenski košarki

Nedeljska srbsko-slovenska obračuna v ligi ABA sta postregla s trenutno realno sliko, kakšna je v tem trenutku razlika med trenutno slovenskima najboljšima košarkarskima kluboma Cedevito Olimpijo in Krko ter srbskima velikanoma Crveno zvezdo in Partizanom. Slovenski ekipi sta namreč klonili s skupno razliko kar 83 točk, Olimpija je namreč proti Zvezdi klonila s 43 točkami razlike, Krka pa proti Partizanu s tremi točkami manj.

Čeprav je jasno, da se proračun Krke niti v največjem znanstvenofantastičnem scenariju ne more primerjati s Partizanovim, pa so pri Krki najverjetneje upali, da bo nedeljska izkušnja igranja proti evroligašu kljub temu končana z nekoliko manjšo razliko. V Novem mestu so sicer prvič po letu 2019 in boju za obstanek v ligi ABA proti Olimpiji pozdravili razprodano dvorano Leona Štuklja, številni Partizanovi privrženci pa so večino časa skrbeli za to, da so se njihovi ljubljenci počutili kot doma, kot je v zadnjih letih že praksa na večini evropskih tekmovanj.

Krka, ki je na koncu klonila s 56:96 je dan pred tekmo ostala brez Isaiaha Cousinsa, po poškodbi še ni nared niti Leon Stergar. Cousins je še dan pred tekmo normalno treniral, ob zadnjem napadu pa se je prijel za zadnjo ložo. Za kako hudo poškodbo gre, bo pokazal pregled z magnetno resonanco, medtem ko se Stergar po poškodbi počasi vrača v pogon. Partizanovi obrambni specialisti na čelu z Alekso Avramovićem so tako vršili hud pritisk nad Janom Španom, Krka pa je po solidni drugi četrtini (11:19) v drugem delu popustila oziroma je na igrišču prevladala kvaliteta Partizana.

Krka proti Partizanu ni imela možnosti. Foto: Krka/Robi Verbajs

"To je bila realna slika, ni pa vse črno."

"Po taki tekmi, ko izgubiš s 40 točkami razlike, normalno ne moreš skakati od zadovoljstva in biti zadovoljen, a ko bomo to pogledali z druge strani, bomo videli, da je to realno stanje. Prva in tretja četrtina sta bili zame več kot zadovoljivi, medtem ko so imeli v drugi četrtini brezpotrebni dve minuti, ko je prednost Partizana močno narasla. V zadnji četrtini pa preprosto nismo več zdržali. Vemo, proti komu smo igrali, lahko bi bilo boljše, ampak tudi slabše. Marsikomu se bo to proti Partizanu letos še dogajalo. Je pa dejstvo, da smo na njih naleteli tudi v zelo neprimernem trenutku, ko so se vrnili po težkem porazu iz Tel Aviva, po katerem je bil Obradović precej nezadovoljen, košarkarje je jezno pošiljal na dodatne treninge direktno iz letala, tako da se je že po začetku videlo, koliko je ura in kakšno je razmerje moči," je po koncu dejal trener Krke Gašper Okorn.

Gašper Okorn Foto: www.alesfevzer.com

"To je bila realna slika, ni pa vse črno. Sam menim, da smo sezono dobro odprli, v Podgorici nas prihodnji teden čaka še ena zelo težka tekma, potem pa bomo prišli na vrsto tudi mi sami. Žal mi je, da smo si v prvi četrtini zapletali življenje, saj smo odigrali solidno v obrambi, a smo se prvič srečal s tako agresivno igro na drugi strani, saj se ne letos ne lani s takšno situacijo še nismo srečali. V nekih trenutkih je bilo to enostavno pretežko, fantje pa so bili na trenutke kljub vsemu preveč preplašeni," je prepričan Okorn.

Ob tem se je strateg Krke obregnil tudi ob proračuna obeh ekip. "Še enkrat pa moram poudariti, da ima Partizan res izjemno ekipo, tudi glede na rotacijo niti ne veš, kateri igralec ti bolj ne ustreza. Žogo je treba dati na tla, ne iščem izgovorov, a tu je treba biti pošten in realen. En igralec pri Partizanu je vreden približno toliko kot celotna naša zasedba s še kakšnim dodatkom," je bil še jasen Okorn.

Katastrofa Cedevite Olimpije

Vsaj nekoliko boljši odpor pa so slovenski ljubitelji košarke v boju z renomiranim srbskim nasprotnikom pričakovali od košarkarjev Cedevite Olimpije, ki se ponaša z veliko večjim proračunom kot Krka, pa niti približno ni bila kos Crveni zvezdi. Ta je bila na koncu boljša s kar 94:51. "Zavedali smo se razlik med ekipama v tem trenutku. Vemo tudi, da to ni pravi način, da izgubiš tekmo. Na začetku smo igrali dobro obrambo, boljšo kot v Izraelu pred dnevi, ko pa začneš grešiti odprte mete, izgubljati žoge, naši tekmeci pa začnejo s kvaliteto, ki jo premorejo, zadevati mete, začnejo vsi razmišljati o svojih težavah," je po koncu dejal trener Simone Pianigiani.

Cedevita Olimpija je klonila s 43 točkami razlike. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

"Trenutno še nismo prava ekipa, nismo čvrsti, obenem pa je veliko stvari, na katerih moramo delati. Od forme do prilagoditve nekaterih igralcev na tekmovanje in evroligaške tekmece, kot je Crvena zvezda. Zgrešili smo tudi številne odprte mete in to se je poznalo na naši igri. Ko je zaostanek narasel na 20 točk, smo začeli preveč razmišljati o novem visokem porazu. Vsak od nas lahko razmišlja o svojih problemih, lahko pa stopimo skupaj in postanemo čvrsta ekipa v najkrajšem možnem času," je prepričan italijanski strateg na klopi ljubljanskega kluba.

Ta je po visokem porazu dejal, da prevzema odgovornost. "Fantje si poskušajo pomagati med seboj, tudi komunicirajo. Prevzemam odgovornost, saj imam izkušnje, obenem sem v takšnem položaju, in vem, da če želiš zgraditi nekaj večjega, moraš doživeti tudi večer, kot je bil nedeljski v Beogradu. Ni lahko, saj na parketu spremljam fante, ki izgubljajo zaupanje vase, medtem ko jim mi poskušamo dvigniti samozavest. To je proces, ki ga moramo preživeti. Upam, da bomo že proti Joventutu v sredo na parketu videli drugačno ekipo," se je proti naslednjemu izzivu v Eurocupu še obrnil Pianigiani.

