Po podaljšku in pravi drami boleč udarec za Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugem krogu rednega dela EuroCupa po hudem boju po podaljšku in košu v zadnji sekundi obračuna s 87:88 izgubili s španskim klubom Joventut Badalona. Poraz ima še dodaten grenak priokus, saj sta se v prvem polčasu poškodovala Luka Ščuka in Nikola Radičević.

Cedevita Olimpija : Joventut 87:88 (18:20, 43:32, 53:51, 76:76) - podaljšek Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Paternico (Italija), Kardum (Hrvaška), Celik (Turčija).

* Cedevita Olimpija: Stewart 4 (0:2), Sow 10, Radičević 1 (1:2), Cobbs 28 (2:4), Blažič 24 (7:11), Matković 11, Jones 6, Ščuka 3.

* Juventut: Thomas 23 (5:7), Busquets 2, Ribas 7, Brodžiansky 19 (3:4), Vives 3, Allen 2, Feliz 12 (1:4), Onuaku 8 (2:2), Tomić 12 (4:6).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 10:19, Juventut 15:23.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:25 (Blažič 3, Cobbs 2, Sow 2, Ščuka, Matković), Juventut 7:24 (Thomas 2, Brodžiansky 2, Ribas, Vives, Feliz).

* Osebne napake: Cedevita Olimpija 27, Juventut 22.

* Pet osebnih: Busquets (37.), Matković (45.).

Tudi po drugi evropski tekmi v sezoni košarkarji Cedevite Olimpije ostajajo brez uspeha. Tokrat je bil po podaljšku usoden Joventut, za zmaje pa je to že tretji zaporedni poraz v novi sezoni v vseh tekmovanjih.

Košarkarji Cedevite Olimpije so prvo domačo evropsko tekmo v sezoni začeli v postavi D. J. Stewart, Amadou Sow, Justin Cobbs, Jaka Blažič in Karlo Matković. Srečanje je v uvodu hitro spomnilo na zadnja dva obračuna ljubljanske zasedbe, ki je v ligi ABA in na prvi tekmi Eurocupa izgubila s skupno razliko 70 točk. Joventut je namreč ekspresno povedel s 7:0, a je domača zasedba na krilih poletnega kapetana Blažiča, ki je v prvih desetih minutah dosegel sedem točk, ujela priključek in se na prvi odmor podala z zaostankom koša (18:20). Klub iz Badalone se je v prejšnji sezoni evropskega pokala zavihtel vse do polfinala, kjer pa je klonil proti kasnejšemu prvaku Gran Canarii.

Jaka Blažič je vlekel voz domače zasedbe, ob koncu rednega dela je zadel trojko za podaljšek. Foto: www.alesfevzer.com

Poškodbi Ščuke in Radičevića

Takoj na začetku druge četrtine je ljubljanska ekipa po trojki Luke Ščuka prvič na obračunu povedla (21:20). Boljše nadaljevanje Cedevite Olimpije je skazila ravno poškodba Ščuke, ki je ob enem izmed prodorov zaustavil poskus Josepa Busquetsa, a se ob nerodnem pristanku prijel za gleženj in ob pomoči zdravniške službe odšepal z igrišča. Za nameček se je le nekaj minut zatem ob vodenju žoge za mečno mišico prijel še Nikola Radičević. A kljub temu je Cedevita Olimpija nadaljevala v spodbudnem ritmu, slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa je po košu Cobbsa, ki je bil v prvem polčasu s 14 točkami najbolj učinkovit košarkar na parketu, prvič na obračunu povedla z dvomestno razliko (32:22), na glavni odmor na obračunu pa se je podala s prednostjo 43:32.

Luka Ščuka si je v drugi četrtini poškodoval gleženj. Foto: www.alesfevzer.com

A vse, kar je ljubljanska zasedba gradila v prvem polčasu, se je v tretji četrtini podrlo. Prednost domače ekipe je počasi, a vztrajno kopnela, tik pred koncem tretjega dela se je zasedba iz Badalone po košu Paua Ribasa približala le na koš zaostanka (51:53), s tem pa je postavil tudi izid po tridesetih minutah. Olimpija v tretji četrtini ni vknjižila niti ene asistence, dosegla je le deset točk.

Blažič s trojko za podaljšek

Skromna predstava v napadu pa se je nadaljevala tudi v zadnjem delu, v katerem so gostje znova prevzeli pobudo in povedli z majhno razliko. V zelo izenačeni končnici je Blažič dobro minuto pred koncem s trojko izid poravnal na 72:72, a so zatem gostje hitro odgovorili in 32 sekund pred koncem po košu Anteja Tomića povedli s 76:73. V naslednjem napadu je pri Olimpiji trojko za izenačenje zgrešil Sean Armand (0/3 za 2, 0/5 za 3), a so gostitelji dobili skok, odgovornost pa je nato kapetansko prevzel Blažič, ki je 15 sekund pred koncem zadel trojko za izenačenje na 76:76. Po minuti odmora so gostje imeli napad, a so bili neuspešni, obračun pa se je prevesil v podaljšek.

Cobbs je v podaljšku držal stik Olimpije s Španci, ki so prehiteli sireno in odpeljali zmago. Foto: www.alesfevzer.com

Feliz v podaljšku za tesno zmago

Tudi podaljšek je postregel s pravo dramo. V zadnji minuti so gostje zgrešili kar tri proste mete, devet sekund do konca je pri vodstvu Joventuta s 86:85 dva zapravil Tomić, nato pa je na drugi strani s prodorom na veselje domače publike 2,1 sekunde pred koncem za novo vodstvo Cedevite Olimpije (87:86) poskrbel prvi strelec srečanja Cobbs. Ob minuti odmora je tako močno dišalo po prvi zmagi ljubljanske ekipe, vendar je bilo upanje kratkotrajno. Nato je namreč na drugi strani dobro sekundo pred iztekom podaljška za zmago preko Shawna Jonesa z 88:87 zadel Andres Feliz.

Olimpija je na koncu izgubila kar 18 žog, Joventut polovico manj, prav tako o moštveni predstavi gostov priča razmerje asistenc (24:11). Cobbs je na koncu dosegel 28 točk, kapetan Blažič je dodal štiri manj, Matković je enajstim točkam dodal še devet skokov, na drugi strani je Vladimir Brodziansky dosegel 19 točk in osem skokov.

Veselje Joventuta po tesni zmagi. Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija bo v tretjem krogu 18. oktobra gostovala pri turškem Bešiktašu, ki prav tako sodi v zgornji razred ekip v skupini A, naslednjo domačo tekmo pa bo igrala 25. oktobra proti ukrajinski zasedbi Prometej Slobožanske.

Eurocup, 2. krog:

Torek, 10. oktober:

Sreda, 11. oktober:

Lestvici:

