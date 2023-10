Veselje Barcelone na velikem spektaklu, v Madridu obračun neporaženih

Barcelona je pot do zmage tlakovala v prvem polčasu, ki ga je dobila s 44:34. Nicolas Laprovittola je ob zmagi dosegel 20 točk (6/10 za 3), pri Partizanu se je James Nunnally podpisal pod 14 točk. Obračun v Beogradu si je ogledalo kar 19.227 gledalcev.

EuroLeague basketball + Partizan fans



Name a better duo than that 👀🔥 pic.twitter.com/bYeOKnowsV