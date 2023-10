Real po skalpu Dallasa na gostovanju v Turčiji, druga priložnost za Samarja

Priložnost za prvi uspeh bo iskal tudi Partizan, ki ga čaka srečanje s Panathinaikosom.

V petek bo ogromno pozornosti deležen derbi med Olympiacosom in Barcelono, Mike Tobey bo s Crveno zvezdo na delu v Kaunasu pri Žalgirisu.

Zaradi napetih varnostnih razmer in razglasitve vojnega stanja danes v Izraelu pa so se pri vodstvu košarkarske evrolige odločili, da bodo za nedoločen čas prestavili tekmo evrolige med Maccabi Tel Avivom in milansko Olimpio. "Evroliga spremlja razmere in bo skupaj s prizadetimi ekipami ocenila najboljše možnosti za prestavitev tekem glede na razpoložljive datume," so zapisali pri ligi.

