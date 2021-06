Dončić po prvi zmagi: Želel bi si, da bi Goran igral z nami

Slovenska košarkarska reprezentanca je z velikansko razliko dobila prvo tekmo v kvalifikacijah za olimpijske igre. Dobro razpoloženi slovenski košarkarji so na prvi tekmi v Kaunasu s kar 118:68 odpravili Angolo. "Za nami so res dobre priprave, vsi se zabavamo v igranju in mislim, da je to ključ do uspeha. Mislim, da smo na dobri poti k uspehu," je po tekmi zadovoljno razlagal prvi zvezdnik slovenske ekipe Luka Dončić.

Slovenska izbrana vrsta je sanjsko krenila v olimpijske kvalifikacije. Slovenci so na prvi tekmi s pol moči odpihnili Angolo, ki je bila vseh štirideset minut vsaj nekaj razredov slabši tekmec od Slovenije. Slovenija je poskrbela tudi za nekaj rekordnih dosežkov. Ob polčasu je izenačila najvišje število doseženih točk v prvih dvajsetih minutah na vseh uradnih tekmah. Štiriinšestdeset točk je Slovenija v prvem polčasu dosegla tudi v kvalifikacijah za EP 2017 proti Kosovu (končni izid 113:68).

Luka Dončić je dosegel 13 točk. Foto: FIBA

Hkrati je zabeležila tretjo najvišjo zmago v zgodovini slovenske reprezentance. Zaostala je z 61 točkami na prijateljski tekmi proti Libanonu 2006 v Mariboru (114:53) ter 55 točkami proti Moldaviji 1993 v Vroclavu 1993 (122:67). S 118 doseženimi točkami je zaostala le za zmago proti Moldaviji 1993 in prvič po četrtfinalu eurobasketa 2017 proti Latviji presegla mejo 100 dosežnih točk.

Selektor zadovoljen z opravljenim delom Aleksander Sekulić je bil zadovoljen s predstavo svojih fantov. Foto: FIBA

"Najbolj pomembna stvar za nas je, da smo zmagali. Turnir smo želeli odpreti z dobro igro predvsem v igri v obrambi. Te prve tekme so vedno zelo zahtevne. Mislim, da so fantje opravili odlično delo, tudi štab je svoje delo opravil brez napake. Angolo zelo spoštujemo, zato smo v tekmo krenili resno in odločno. Imamo ekipo dobrih strelcev, danes smo vsi uživali v tekmi in naši predstavi," je po tekmi zadovoljno dejal selektor Aleksander Sekulić, ki danes zaradi težav z vratom ni mogel računati na Klemna Prepeliča. Ta bo najverjetneje nared že za tekmo s Poljsko.

Dončić: Želel bi si, da bi Goran igral z nami

V slovenski izbrani vrsti je kar osem košarkarjev doseglo dvomestno število točk. "Tekmo smo odlično odprli. Vedeli smo, da bo Angola igrala agresivno. Na to smo odlično odgovorili. Vedno rad igram za reprezentanco in res sem vesel, da sem tukaj in igram. Za nami so res dobre priprave, vsi se zabavamo v igranju in mislim, da je to ključ do uspeha. Mislim, da smo na dobri poti k uspehu," je po tekmi dejal Luka Dončić, ki je dosegel trinajst točk in devet asistenc.

Slovenske košarkarje je v Kaunasu podprl tudi Goran Dragić, ki je s tribun spremljal in navijal za zdaj že nekdanje reprezentančne kolege. "Želel bi si, da bi Goran igral z nami. Na evropskem prvenstvu je bil naš vodja. A vesel sem, da je tu z nami, da nas spodbuja. Vsem nam pomeni ogromno," je po tekmi dejal Dončić.

"Veseli smo, da smo pokazali pravi obraz, da smo garali od prve do zadnje minute in da tekmecu nismo dali nobenih možnosti," je po tekmi dejal Murić. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski košarkarji se bodo že jutri ob 15.30 pomerili z naslednjim nasprotnikom, Poljsko. "Vedeli smo, da moramo dobiti eno od dveh tekem v skupini, zato smo dvoboj z Angolo vzeli kot finale pred finalom. Veseli smo, da smo pokazali pravi obraz, da smo garali od prve do zadnje minute in da tekmecu nismo dali nobenih možnosti. Že jutri nas čaka veliko bolj zahteven nasprotnik, zato se moramo spočiti in čim bolje pripraviti na Poljsko," je po tekmi dejal kapetan slovenske izbrane vrste Edo Murić.

Angola : Slovenija 68:118

Dvorana Žalgiris Arena, sodniki: Vazquez (Portoriko), Mazzoni (Italija), Abaakil (Maroko).



Slovenija: Rupnik 12 (6:6), Nikolić 9, Murić 10, Tobey 12 (1:1), Blažič 5 (2:2), Hrovat 10, Čančar 13 (2:2), Dimec 8 (4:6), Dragić 16 (5:6), Čebašek 10, Dončić 13 (4:5).



Angola: Moreira 15 (4:4), Miguel 8 (3:4), Bango 2, Kashila 5 (1:2), Do 2, Gakou 9, Ndoniema 8 (2:2), Buiamba 10 (0:2), Bastos 9 (1:2).



Prosti meti: Slovenija 24:30, Angola 11:16.



Met za tri točke: Slovenija 18:39 (Nikolić 3, Čančar 3, Rupnik 2, Murić 2, Hrovat 2, Čebašek 2, Blažič, Dončić, Dragić, Tobey), Angola 9:28 (Bastos 2, Buiamba 2, Ndoniema 2, Moreira, Miguel, Kashila).



Osebne napake: Slovenija 20, Angola 24.

Pet osebnih: Hrovat (30.)

