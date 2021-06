Dončić povečal vrednost slovenskih delnic

Dvakrat so slovenski košarkarji neuspešno naskakovali nastop na olimpijskih igrah, ki imajo v svetu košarke posebno veljavo in so tudi eden izmed najbolj gledanih dogodkov na največjem poletnem spektaklu. Jasno, če igra reprezentanca ZDA s svojimi zvezdniki.

Slovenska izbrana vrsta je proti košarkarjem iz NBA že igrala na svetovnih prvenstvih, nikdar pa se naši državi ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre. V tretje bo slovenska druščina poskusila v Litvi, kjer jo najprej čaka skupinski del z Angolo in Poljsko. Zadnja je v torek že uspešno preskočila afriško moštvo, enako pa se pričakuje tudi od četa Aleksandra Sekulića.

Vsi izpostavljajo fizično moč Angole

"Angola ima fizično zelo močno reprezentanco in novega španskega trenerja. Na igrišču poskušajo predvsem v obrambi izkoristiti svojo fizično moč, tudi v napadu pa imajo nekaj orožij. Igro poskušajo uveljaviti predvsem pod samim obročem, tako da bomo morali stopiti skupaj in igrati zelo agresivno," pred tekmo poudarja selektor.

Foto: Vid Ponikvar

Glede na zgodovino bi morali slovenski košarkarji doseči gladko zmago. Ekipi sta se pomerili trikrat in vselej je bila boljša Slovenija - avgusta 2007 na pripravljalni tekmi (78:51), enako sedem let kasneje (79:58), na svetovnem prvenstvu v Španiji pa je Slovenija po velikih težavah na koncu le dosegla zmago s 93:87.

"Proti Angoli sem sicer pred leti že igral. Poimensko igralcev sicer ne poznam preveč dobro, saj v klubski sezoni igrajo v drugih ligah, kot igram sam, in nimam veliko možnosti igrati proti njim. Z analizo nam je uspelo videti, da so njihovi igralci fizično res zelo močni. Zagotovo bodo v igri stavili na to in z njimi bo treba iti v stik. Morali se bomo boriti, zapirati prostor pod košem in ustaviti njihov protinapad," so besede kapetana Eda Murića.

Finale Slovenija - Litva?

Zaradi prisotnosti Luke Dončića delnice Slovenije kotirajo visoko. Ob Litvi je osrednja favoritinja za edino vozovnico v kvalifikacijah v Kaunasu. Če bi gledali le papir in sestavo reprezentanc, bi se morali v nedeljskem finalu pomeriti gostiteljica Litva in Slovenija. Prva bo imela prednost domačega igrišča, zasedenost dvorane, ki prejme 15 tisoč navijačev, pa bo po zdajšnjih pričakovanjih lahko 65-odstotna.

Mike Tobey bo danes tudi na uradni tekmi zaigral za slovensko reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar

Naši košarkarji bodo po današnji tekmi z Angolo, ki se bo začela ob 15.30, v četrtek igrali še proti Poljakom, in sicer prav tako ob 15.30. Nato se bo slovenska skupina križala s tisto, v kateri so Litva, Južna Koreja in Venezuela.

"Prva tekma na turnirju je vedno zelo pomembna. Pomembno je, da hitro ujameš ritem in uveljaviš svoj način igre. Pri Angoli gre za fizično zelo čvrsto ekipo, ki je močna v skoku in dobro igra v obrambi. Naša naloga bo, da hitro omejimo njihovo energijo in se predvsem osredotočimo na lastno igro. S svojim kombinatornim napadom moramo prihajati do odprtih metov in nasprotniku ne smemo dovoliti, da bi prevladoval v skoku pod obema obročema," pa pred prvo tekmo poudarja naturalizirani Mike Tobey, ki bo tudi na uradni tekmi dočakal debi v dresu slovenske reprezentance.

Slovenska reprezentanca Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakob Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Hrovat (Cholet), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Michael Tobey (Valencia), Klemen Prepelič (Valencia), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30 Poljska – Angola

18.30 Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30 Angola – Slovenija

18.30 Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30 Slovenija – Poljska

18.30 Južna Koreja – Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30 finale