Američani tudi z okrepitvami iz lige NBA

Po dodobra prenovljenem sistemu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu se za preboj na Kitajsko 2019 bori tudi ameriška reprezentanca. Svetovni in olimpijski prvaki nastopajo v ameriških kvalifikacijah. V prvem delu so v skupini s Portorikom, Mehiko in Kubo prepričljivo osvojili prvo mesto. V drugem delu se jim bodo v skupini pridružili še Panama, Urugvaj in Argentina.

V septembrskem oknu se bodo Američani udarili s prvima dvema, pri tem pa je zanimivo, da je začasni selektor Jeff Van Gundy na seznam 14 kandidatov za reprezentančni dres uvrstil kar sedmerico iz lige NBA. Resda ne gre za največje zvezdnike. Nanje bo nato prihodnje leto ob pričakovani uvrstitvi na prvenstvu računal Gregg Popovich, ki bo takrat prevzel taktirko. Takrat naj bi ameriški dres oblekli tudi Stephen Curry, James Harden, LeBron James, Russell Westbrook, Klay Thompson …

Ameriški seznam: september 2018 Bryce Alford (Oklahoma City Blue), Dwayne Bacon (Charlotte Hornets), V.J. Beachem (brez kluba), Jordan Crawford (New Orleans Pelicans), Henry Ellenson (Detroit Pistons), Isaiah Hicks (New York Knicks), Dakari Johnson (brez kluba), Frank Mason III (Sacramento Kings), Ben Moore (Fort Wayne Mad Ants), Chasson Randle (Capital City Go-Go), Travis Trice (Milwaukee Bucks), Derrick White (San Antonio Spurs), Reggie Hearn (Grand Rapids Drive) in Jameel Warney (Texas Legends).

Poraz po 12 letih

Ameriški izkupiček v kvalifikacijah za SP 2019 je sicer 5 zmag - 1 poraz. Branilci naslova so izgubili prav zadnjo tekmo, in sicer na junijskem gostovanju pri Mehiki (78:70). To je bil, če upoštevamo velika tekmovanja in kvalifikacije, prvi ameriški poraz po 1. septembru 2006. Takrat je v polfinalu SP na Japonskem Američane presenetila Grčija. V slabih dvanajstih letih je nato sledilo kar 62 zaporednih zmag. V tem času so bili košarkarji ZDA trikrat olimpijski in dvakrat svetovni prvaki.