V Sportalovi anketi, kjer smo bralcem zastavili vprašanje, ali bi moral Aleksander Sekulić nadaljevati delo selektorja slovenske košarkarske reprezentance, so rezultati pokazali izrazito nezaupanje. Do srede zvečer je bilo 92 odstotkov takšnih, ki bi radi zamenjavo na selektorskem stolčku.

Ti rezultati odražajo razočaranje navijačev, ki jih igra reprezentance v zadnjem obdobju ne navdušuje. Kritična je tudi stroka. Na zadnji tekmi proti Portugalski so se celo pojavili znaki nezadovoljstva med igralci – Zoran Dragić je na primer izjavil, da Slovenija s takšnimi predstavami na EuroBasketu 2025 sploh nima kaj iskati.

Po zadnji tekmi je na Sportalovo vprašanje o pritiskih javnosti in medije glede odstopa in spremembe na selektorskem mestu selektor Sekulić odgovoril s ciničnim nasmeškom: "Ne razumem vprašanja oziroma kakšno je to sploh vprašanje."

"Niti ne vem oziroma ne spremljam, kaj se dogaja v javnosti in medijih," je na podvprašanje, ali ne sledi dogajanju v medijih, še dodal slovenski selektor.

"Košarkarska zveza Slovenije je vsaj po mojem vedenju edina panožna zveza, katere predsednik se mora po vsaki tekmi, ne glede na rezultat, izrekati o podpori selektorju, ki je bil imenovan za določeno obdobje in ima sklenjeno pogodbo. Nič se ni spremenilo. Slovenija je zmagala. Uvrstili smo se na EuroBasket. Res je, tekma ni bila lepa, a cilj je izpolnjen. Ko dajemo podporo, jo dajemo z razlogom. Ko jo jemljemo, jo jemljemo z razlogom. Odzivamo se. Tudi štab smo že dopolnili. Pogovarjamo se tudi s košarkarji. Nismo slepi in gluhi. Ne sedimo v slonokoščenem stolpu, v katerem se ne bi menili za igralce," pa je o pereči temi za Sportklub dejal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec.

Evropsko prvenstvo bo v letu 2025 potekalo med 27. avgustom in 14. septembrom. Skupinski del se bo igral v Latviji, na Poljskem, Finskem in Cipru, zaključni boji za medalje pa bodo potekali v Latviji. Ali bo našo izbrano vrsto vodil Aleksander Sekulić ali kdo drug, bo na plečih odgovornih na Košarkarski zvezi Slovenije, ki bodo morali preučiti, ali lahko zdajšnji selektor popelje ekipo z Luko Dončićem do najvidnejših mest in kako se soočiti z negativno klimo, ki je zaradi slabih predstav na parketu nastala okoli ekipe.