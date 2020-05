Znano je, kaj bo s kolesarskim letom 2020

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka po Franciji naj bi potekala med 29. avgustom in 20. septembrom.

Dirka po Franciji naj bi potekala med 29. avgustom in 20. septembrom. Foto: Reuters

Kolesarje čaka zelo pestra jesen, če bodo zaradi pandemije novega koronavirusa lahko tekmovali. Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je predstavila novo zasnovani koledar s 25 preizkušnjami. Predviden začetek teh, med katerimi so tudi tri največje dirke, pet najpomembnejših klasik, svetovno prvenstvo in nekaj dirk svetovne serije, je 1. avgusta.

Dirka po Franciji bo od 29. avgusta do 20. septembra, po Italiji od 3. do 25. oktobra, na 18 etap skrajšana dirka po Španiji pa od 20. oktobra do 8. novembra.

SP v Švici bo v predvidenem terminu septembra, med drugimi pomembnejšimi dirkami pa bo Milano-Sanremo predvidoma 8. avgusta, Liege-Bastogne-Liege 4., dirka po Flandriji 18., Pariz-Roubaix 25., dirka po Lombardiji pa ob koncu sezone 31. oktobra.