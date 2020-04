Francoski predsednik pokopal upe o prvotnem štartu Dirke po Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

107. izvedba Dirke po Franciji bi se morala začeti 27. junija v Nici, a zdaj je že gotovo, čeprav informacija ni uradna, da bo štart najprestižnejše dirke v sezoni zagotovo v poznejšem terminu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je namreč sinoči napovedal, da bo prepoved zbiranja ljudi, ki je bila sprva predvidena do 11. maja, ko se bo iztekla karantena, veljala najmanj do sredine julija.

Dirka po Franciji je z naskokom najpomembnejša dirka na koledarju Mednarodne kolesarske zveze in pomemben eksistenčni vir za kolesarska moštva, zato se vsi deležniki močno trudijo, da bi ostala na letošnjem koledarju.

Organizatorji so si kot zadnji rok za sprejem odločitve zadali 15. maj, a se bodo zdaj, ko je že znano, da bo v Franciji prepoved zbiranja veljala najmanj do sredine julija, verjetno odločili že prej.

Na francoskem Touru bi morala nastopiti tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, junaka lanske Vuelte. Foto: Facebook

Glede na to, da so olimpijske igre prestavljene na prihodnje leto, imajo sicer nekaj več manevrskega prostora kot prej, a naloga bo težka, saj je tekmovalni koledar zaradi vseh mogočih prestavitev že zdaj zelo zgoščen. Na jesen so že prestavljene spomladanske klasike, majski Giro, ki naj bi ga izpeljali oktobra, medtem ko naj bi po poročanju španske Marce Vuelto iz avgusta prestavili na september.

Reuters je pred dnevi pridobil elektronsko pošto, iz katere je razvidno, da bi Tour lahko prestavili na 25. julij (s ciljem v Parizu 16. avgusta), a glede na to, da je to le nekaj dni od sredine julija, ko bo zbiranje v Franciji prepovedano, je to bolj malo verjetno.

Direktor dirke Christian Prudhomme je že pred časom zavrnil možnost izvedbe Toura brez gledalcev. Foto: Getty Images

Možnost, da bi dirko izpeljali brez gledalcev, tako kot bodo na začetku najverjetneje potekala dvoranska tekmovanja, je direktor dirke Christian Prudhomme že pred dnevi odločno zavrnil.

V Franciji imajo skoraj 137 tisoč potrjenih okužb in skoraj 15 tisoč smrtnih žrtev. Prav v Franciji je potekala ena zadnjih športnih prireditev v času pandemije, dirka Pariz–Nica, ki pa so jo zaradi izrednih zdravstvenih razmer predčasno zaključili. Na dirki je bil tudi slovenski kolesar Jan Tratnik iz ekipe Bahrain McLaren. Preberite, kaj je povedal o dogajanju na in ob dirki: