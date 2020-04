Do zadoščenja tudi prek Rogliča

Chris Froome zaupa napovedim in je prepričan, da bodo kolesarji letos lahko, kljub pandemiji novega koronavirusa, tekmovali na vseh treh velikih dirkah, na Touru, Giru in Vuelti, ki so jih prestavili na jesen. Britanec je "tu in pripravljen", da se bo septembra na Tour de Franceu ovenčal s petim naslovom skupnega zmagovalca.

Britanski kolesar je v teh dneh, sredi pandemije covid-19, zelo zaposlen z medijskimi aktivnostmi. Z juga Francije je za več evropskih medijskih hiš povedal, da trenira in se pripravlja na Dirko po Franciji, ki je njegov cilj številka ena.

Po groznih poškodbah, ki jih je utrpel v nesreči na lanskem kriteriju Dauphine, se je Froome znašel v dirki s časom. Priznava, da mu odpovedi oziroma preložitve dirk prinašajo priložnost, da se enakovredno kosa s konkurenco.

Froome je razkril, da med pandemijo zelo veliko trenira na trenažerju v svojem domu v Saint-Raphaelu, saj zaradi omejitvenih ukrepov francoske vlade ne more kolesariti na prostem.

Froome bo 20. maja dopolnil 35 let, s peto zmago na francoski pentlji bi postal drugi najstarejši skupni zmagovalec Toura v zgodovini.

"To bi bil popoln scenarij"

"Sanjam, da bi osvojil več Tourov kot kdorkoli drug," je za francoski časnik L'Equipe dejal Froome, čigar hud tekmec bo Primož Roglič. Tudi slovenski kolesar je namreč izjavil, da je njegov cilj zmaga na sloviti Dirki po Franciji.

"To bi bil popoln scenarij, vendar vem, da bo treba še veliko delati, da se uresniči," je dejal.

Z zmago bi Froome poskrbel za eno največjih vrnitev v zgodovini kolesarstva in športa nasploh. "Bilo bi nekaj res velikanskega," je dejal novinarjem časnikov Times, Telegraph in La Gazzetta dello Sport v kombiniranem intervjuju, ki ga je opravil prek aplikacije Zoom. "To bi bila zagotovo ena največjih zgodb o vrnitvi v športu," je prepričan.

Leta 2018 mu je ponagajal Primož Roglič. Tudi letos mu bo, če bo dirka potekala. Foto: Reuters

"Glede na to, da je bilo okrevanje uspešno, in ob upoštevanju mojih cestnih dosežkov je to moj načrt. Mislim, da obstaja možnost in da to zmorem. Seveda pa nič v športu ni podarjeno ali zagotovljeno, vendar imam izkušnje, veliko motivacije in želim, da se to zgodi," je dejal.

"V zadnjem letu sem imel veliko časa za razmišljanje. Če pogledam druge športnike, ki so imeli podobne izkušnje in se vrnili močnejši, zdaj lahko razumem, zakaj. To mi daje povsem nov pogled na kariero. Videli smo že Alejandra Valverdeja, kako si je zlomil nogo na Touru, naslednjo sezono pa končal kot svetovni prvak," razmišlja Froome.

"Ne verjamem, da sem blizu upokojitve"

Motivirajo ga fotografije lastnih poškodb: "Med njimi je nekaj 'simpatično' neprijetnih, gnusnih fotografij, štrlečih koščkov kosti. Spominjajo me na to, kako daleč sem prišel v zadnjih mesecih."

"To je nekaj, kar sem že skoraj povsem odmislil. Je pa za motivacijo dobro vedeti, v kakšnem stanju sem bil pred manj kot enim letom. Zdaj sem se spet vrnil, treniram na vso moč in upam, da bom letos osvojil Grand Tour. To je neverjetno nasprotje," pravi Froome.

Foto: Getty Images

Froome se zaveda, da bo šlo za povsem drugačen Tour, brez gledalcev, z veliko manjšo gnečo ob poti, kolesarji pa bodo v zaščitenem mehurčku, da bi zmanjšali tveganje za širjenje bolezni.

"Ampak bolje je imeti omejeno različico, a vsaj dirko, na kateri lahko vsi uživajo in so varni," dodaja Froome, ki želi letos podaljšati sodelovanje z ekipo Ineos. "Ne verjamem, da sem blizu upokojitve," je pogovor sklenil Froome.