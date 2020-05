Froome ni prepričan, da bodo gledalci zdržali brez Toura

Letošnji Tour bo osiromašen, manjkala bo ena glavnih značilnosti kolesarskih dirk. Zaradi ukrepov, v Franciji je do konca avgusta prepovedano zbiranje na javnih mestih, se bodo morali navijači odpovedati tradicionalnim načinom vzpodbujanja kolesarjev, ko so predvsem v gorskih etapah dobesedno tik ob njih.

Ko se bo dirka 29. avgusta lahko začela, pa morda ne bo šlo vse po načrtih, je danes dejal Froome. Prepričan je, da bodo prireditelji storili vse, da bi dirko izvedli po sedanjih varnostnih zahtevah.

"Lahko naredimo dirko brez gledalcev ob progi. Lahko vse skupaj prestavimo na televizijo, ne bo tako, kot je ponavadi, a morda bo to pač letošnja verzija Toura," je v pogovoru na Instagramu dejal Froome.

"Teoretično lahko izvedemo dirko tudi tako. Se pa poraja večje vprašanje: ali bodo prireditelji sposobni preprečiti navijačem, da bi prišli ob traso?" je skrb, ki bi morda lahko tudi ogrozila načrte o letošnji izvedbi Toura, strnil Froome.

Kljub časovni prestavitvi je Britanec poudaril, da je ta dirka še vedno njegov veliki cilj in da računa na to, da bi se lahko boril za še eno zmago. "Včasih sem tudi po šest ur na treningu v telovadnici. Vračam se po poškodbi, zato sem tudi pred obdobjem koronakrize večino treninga opravil v telovadnici in me to ne moti tako zelo," je o pripravah na skrajšano in močno spremenjeno sezono 2020 še dejal Froome.

