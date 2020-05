Zdaj je dokončno znano, kdaj bodo letos Tour, Giro in Vuelta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna kolesarska zveza (UCI) bo v torek objavila prilagojen koledar sezone 2020 za svetovno serijo, v kateri se bodo dirke po Španiji in Italiji ter nekatere druge velike kolesarske preizkušnje prekrivale, poroča španski športni časnik As, ki je imel dostop do določanja koledarja.

Po navedbah španskega časnika As so se pri UCI odločili zadržati jedro sezone v svetovni seriji in jo stisniti v tri mesece in pol z začetkom 1. avgusta na klasiki Strade Bianche po odsekih italijanskih makadamskih cest.

Teden dni pozneje sledi prva od velikih klasik Milano-San Remo, pred začetkom dirke po Franciji pa bosta za pripravo kolesarjem na voljo dirka po Poljski in kriterij Dauphine, ki bosta potekali med 5. in 9. oziroma 12. in 16. avgustom.

Francoska pentlja konec poletja

Francoski Tour velja za največjo kolesarsko dirko na svetu. Foto: Reuters Dirka po Franciji se bo med 29. avgustom in 20. septembrom prekrivala z etapno dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, ki služi kot priprava na dirko po Italiji, takoj po koncu Toura pa bo na sporedu SP v kolesarstvu v Švici s kronometrom 23. in cestno preizkušnjo 27. septembra.

Med 3. in 25. oktobrom bo na sporedu Giro, 20. oktobra, torej še pred koncem italijanske pentlje, pa se bo začela dirka po Španiji, kjer sta slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar lani zasedla prvo in tretje mesto. Zaključila se bo 8. novembra, torej en teden po koncu klasike Pariz-Roubaix.

Med dirkama po Italiji in Španiji bodo na koledarju še sicer spomladanske klasike Liege-Bastogne-Liege (4. oktober), dirka Amstel Gold (10. oktober), Gent-Wevelgem (11. oktober) in dirka po Flandriji (18. oktober). Sezona svetovne serije se bo zaključila 14. novembra s klasiko po Lombardiji.

Tadej Pogačar spada med največje kolesarske upe na svetu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Državna prvenstva v vožnjah na čas in cestnih preizkušnjah bodo predvidoma potekala med 23. in 25. avgustom, kako bodo vključili dirke nižjega razreda, pa pri Asu niso razkrili. Na dokončno potrditev koledarja bo potrebno počakati do 5. maja.

UCI bi ga moral izdati že prej, a je pri sestavi koledarja upošteval sprostitvene ukrepe nekaterih držav v zadnjih dneh.