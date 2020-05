Primož Roglič o grenko-sladki ljubezni, v kateri je eden najboljših na svetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka 1 v svetu profesionalnega kolesarstva Primož Roglič je še vedno povsem osredotočen na Dirko po Franciji, čeprav še vedno ni povsem jasno ali dirka sploh bo. 30-letni Kisovčan, ki letos sploh še ni okusil slasti dirk, je v pogovoru za Eurosport spregovoril o različnih temah, tudi o grenko-sladki ljubezni do kronometra. Včeraj so namreč minila natanko tri leta, odkar je Roglič na Dirki po Romandiji zmagal v kronometrski etapi in v skupni razvrstitvi dirko končal na 3. mestu.