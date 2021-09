"Zdaj smo lahko vsi pametni in govorimo, kaj bi bilo lahko bolje."

Nedeljska cestna preizkušnja na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu je postregla s številnimi presenečenji in zanimivim razpletom, med glavnimi osmoljenci pa je bila poleg Belgije, ki je ostala brez tako želenega odličja, tudi slovenska reprezentanca. Najboljši Slovenec je bil na 14. mestu Matej Mohorič. "Delo smo opravili brez napake. Zdaj po koncu smo lahko vsi pametni in govorimo, kaj bi bilo lahko bolje. Sam napak nisem videl. Fantom čestitam za prikazano in vem, da so se maksimalno potrudili," je po koncu dejal vodja reprezentance na SP, Gorazd Štangelj.

Slovenija tudi po letošnjem svetovnem prvenstvu ostaja pri dveh odličjih – bronu Andreja Hauptamana iz leta 2001 in srebru Primoža Rogliča iz kronometra leta 2017. Iz letošnjega tekmovanja v Flandriji se tako slovenska izbrana vrsta vrača brez kolajne, kljub temu je bil vodja reprezentance Gorazd Štangelj s prikazanim zadovoljen.

"Delo smo opravili brez napake. Mogoče je bilo malce slabše le tam, kjer je se je naredila selekcija kolesarjev in je v ospredju ostal le Matej, ki je uspel priklopiti. Luki je tam zmanjkalo deset metrov, to smo videli tudi iz avta. Deset metrov pa je nato postalo 20 metrov in je izgubil kontakt. Cel dan je šlo na nož, videli smo, da je bil peklenski tempo. Na koncu pa je verjetno Matej ostal prazen v vsej tej borbi za dober položaj, da ne zaspiš in ostaneš v ozadju," je svoje opažanje strnil Štangelj, ki je poudaril, da je 14. mesto vrhunski rezultat.

Gorazd Štangelj je bil s prikazanim zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar

"Še vedno ne smemo pozabiti, da se je Matej prebil med najboljših 15 na svetovnem prvenstvu, kar bi bil včasih vrhunski rezultat, naša pričakovanja pa so zdaj še veliko večja. A to je bil naš maksimum. Svetovno prvenstvo je le svetovno prvenstvo. Vse ekipe so bile vrhunsko pripravljene. Naši fantje so od štarta do cilja vse oddelali, kot je bilo dogovorjeno. Nam pa je zmanjkal vsaj še en kolesar v prvi skupini, potem bi bilo veliko lažje. Ne moremo biti razočarani," je prepričan Štangelj.

Takšno zasedbo bo težko ponoviti

V ospredju je bil boj napet skoraj do samega konca. "Videli smo, koliko napadov je bilo potrebnih, da so nosilci medalj prišli do uspehov. Od štarta do cilja smo bili v dobrem položaju. Zdaj po koncu smo lahko vsi pametni in govorimo, kaj bi bilo lahko bolje. Sam napak nisem videl. Fantom čestitam za prikazano in vem, da so se maksimalno potrudili," je dejal prvi mož reprezentance na SP, ki je pohvalil delo celotne reprezentance.

"Imamo sedem kolesarjev v elitni druščini. Vsi so se ne le udeležili svetovnega prvenstva, ampak nanj prišli dobro pripravljeni in so opravili delo tako, kot smo se dogovorili. Fantom sem se zahvalil že pred nastopom, da je reprezentanca počaščena, da so se udeležili prvenstva in tako zasedbo bo težko še kdaj imeti na svetovnem prvenstvu," je prepričan.

Slovenijo je na cestni dirki zastopalo osem kolesarjev. Foto: Guliverimage

Kdo bo selektor?

Gorazd Štangelj je sicer reprezentanco pred leti že vodil kot selektor, zdaj pa je po izteku selektorske pogodbe Andreja Hauptmana na pomoč priskočil kot del začasne selektorske trojke, ki jo sestavljata še Marko Polanc, ki je ekipo vodil na nedavnem evropskem prvenstvu, in Andrej Cimprič. Kdo bo taktirsko palico prevzel v nadaljevanju?

"O poziciji selektorja ne maram govoriti. Dejstvo je, da si ti fantje zaslužijo maksimalno podporo. Verjamem, da so jo na tem svetovnem prvenstvu dobili, kar bodo najbrž tudi sami potrdili. Kaj pa se bo dogajalo v prihodnosti kolesarske zveze pa mislim, da so na zvezi dobri strokovnjaki in da bodo znali najti najboljšo rešitev," je bil redkobeseden Štangelj.

Zmanjkalo moči in energije

Svoje misli je po preizkušnji strnil tudi najboljši Slovenec Matej Mohorič, ki je dolgo časa vozil v najboljši skupini. Proti koncu, v predzadnjem krogu dirke, pa je popustil in osvojil končno 14. mesto. Za zmagovalcem Francozom Julianom Alaphilippom je zaostal štiri minute.

Slovenci so ostali brez odličja. Foto: Guliverimage

"Na koncu je bila tako težka dirka, leuvenski krog pa tako 'iskren', da je šel vsak na mesto, ki mu pripada. Že v prvem izmed zadnjih dveh krogov mi je popolnoma zmanjkalo energije v nogah, nisem mogel več pritiskati na pedala, kaj šele da bi šel na vso moč," je po koncu 268,3 kilometra dolge dirke v izjavi za RTV Slovenijo priznal prvi slovenski adut, ki je bil na koncu vseeno nekoliko razočaran. "Seveda sem razočaran, ker sem videl, da sem bil dovolj močan, da grem s prvimi. Ne vem, če bi šlo na moč ... Enostavno je zmanjkalo bencina, ampak mislim, da je bilo tako tudi z ostalimi v prvi skupini," je dejal Mohorič.

"Upam, da naša generacija uspe pripeljati domov kolajno"

Do tistega predzadnjega kroga je bil Mohorič ves čas v ospredju. "Danes sem imel super dan, odlično sem se počutil, noge pa so se vrtele, tako kot sem pričakoval in kot so se na najboljših dirkah letos. Tisto selekcijo na moč sem dokaj enostavno preživel, bil zelo zadovoljen in motiviran za finale. Na zadnjem flandrijskem krogu pa sem začutil, da sem blizu konca bencina, da so se noge že pripravljale na krče," je stanje opisal 26-letni kolesar, ki upa, da bo Slovenija v prihodnosti na svetovnih prvenstvih vendarle prišla do novih velikih uspehov.

"Lahko smo ponosni na način, na katerega smo dirkali, kako smo se s fanti povezali. Zagotovo bom to uslugo, za vso pomoč, ki sem je bil deležen, v naslednjih letih vrnil tem fantom. Verjamem, da bomo v prihodnjih letih spet prišli s podobno močno zasedbo in mogoče na trasi, ki nam bo še bolj pisana na kožo. Upam, da naša generacija uspe pripeljati domov kolajno," je še sklenil najboljši Slovenec na cestni dirki.

Roglič je osvojil 48. mesto. Foto: Guliverimage

Roglič: Precej drugačna dirka kot vse etapne preizkušnje v Španiji

Slovenijo je sicer na nedeljski preizkušnji predstavljalo osem kolesarjev. Že med dirko so nastop končali David Per, Domen Novak in Jan Tratnik, ki je sicer pred tem znova opravil ogromno dela. Jan Polanc je osvojil končno 18. mesto (+5:25), skoraj šest minut in pol je zaostal Luka Mezgec, na koncu pa je osvojil 30. mesto. Za pričakovanji sta zaostala Tadej Pogačar na 37. mestu (+6:27) in Roglič, ki je bil 48. (+6:31).

Roglič je po koncu vidno utrujen priznal, da je za njim izjemno težka preizkušnja. "Načrt je bil, da sledim napadom. Treba je biti aktiven. Nisem niti vedel, kje je težje, spredaj, v skupini ali bolj zadaj. Povsod je bilo ogromno nekih pospeševanj, sprintov. Precej drugačna dirka kot vse etapne preizkušnje v Španiji, kjer sem bil nazadnje. Super izkušnja, bili smo zelo aktivni s celotno ekipo, tudi Mateja smo imeli na koncu v prvi skupini. Vedno so sicer lahko izboljšave, ampak moramo biti zadovoljni s položajem, v kakršnem smo bili," je po koncu tekme v Flandriji za RTV Slovenija dejal aktualni zmagovalec Dirke po Španiji.

V lov za Saganom

Mavrično majico je še drugič zapored oblekel Francoz Alaphilippe, ki je s samostojnim pobegom še drugo leto zapored slavil naslov svetovnega prvaka. V šprintu za drugo mesto je bil najuspešnejši Nizozemec Dylan van Baarle, tretji pa je bil Danec Michael Valgren. Francoski kolesar bo tako drugo leto v avstralskem Wollongongu skušal izenačiti izid Petra Sagana, ki je v letih od 2015 do 2017 trikrat zapored postal najboljši kolesar na svetu.

