Alaphilippe do nove veličastne zmage in druge mavrične majice svetovnega prvaka!

POTEK DIRKE (268,3 km):

CILJ: Julian Alaphilippe je novi/stari svetovni prvak! Tudi tokrat se je do zmage pripeljal po samostojnem pobegu. Naslov svetovnega podprvaka je osvojil Nizozemec Dylan van Baarle, tretje mesto pa Danec Michael Valgren.



Najboljši Slovenec je bil Matej Mohorič na 14. mestu (+4.00). Jan Polanc je dirko končal na 18. mestu (+5:25), Luka Mezgec je bil 30. (+6:27), Tadej Pogačar 37. (+6:27), Primož Roglič pa 48. (+6:31). Jan Tratnik, David Per in Domen Novak so odstopili.

10 km do cilja: Silovit napad evropskega prvaka Sonnyja Colbrellija, ki pa ni kos nezemeljskemu tempu Francoza. Ta ima pred zasledovalci že pol minute prednosti.

22 km do cilja: Matej Mohorič, glavni adut slovenske reprezentance, izgublja stik s favoriti, a se ne predaja. Nepopustljiv je tudi branilec naslova Alaphilippe, ki silovito in neprestano napada konkurente.

Francoz Julian Alaphilippe drvi proti novemu naslovu svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage



26 km do cilja: Evenepoel, ki je danes opravil ogromno dela v begu in narekovanju tempa, se je iztrošil in povsem popustil. V vodilni skupini je še 16 kolesarjev, tudi Britanec Tom Pidcock, ki danes ni brez možnosti za vidnejši rezultat. Odstop Danca Kasperja Asgreena.

30 km do cilja: Vodilna skupina 17 kolesarjev ima že debelo minuto prednosti pred glavnino. V osredju vozijo Mohorič, Alaphilippe, Madouas, Sénéchal, Evenepoel, Stuyven, Van Aert, Colbrelli, Bagioli, Nizzolo, Pidcock, Van Baarle, Van der Poel, Hoelgaard, Powless, Stybar in Valgren.

44 km do cilja: Svetovnemu in evropskemu prvaku se ni izšlo. Močna zasledovalna skupina 17 kolesarjev, v kateri je tudi Mohorič, ju je ujela. V skupini so še trije Belgijci, trije Francozi in trije Italijani. Je med njimi tudi nov svetovni prvak? Aktualni (Julian Alaphilippe) vsekakor je. Pred kolesarji sta še dva kroga in pol po ciljnem mestu Leuvnu.



15.35 (49 km do cilja): Nov močan napad branilca naslova Alaphilippa! Tempu svetovnega prvaka lahko sledi le evropski prvak Sonny Colbrelli.

15.25 (56 km do cilja): Odločilni trenutki dirke? Branilec naslova Julian Alaphilippe z ostrim tempom lovi ubežnike. Pridružil se mu je tudi prvi favorit za prevzem mavrične majice Belgijec Wout Van Aert. Selekcijo je preživel tudi prvi adut Slovenije Matej Mohorič. V prvi skupini je zdaj 15 kolesarjev. Trije Francozi, trije Belgijci (Stuyven, Van Aert in Evenepoel) in trije Italijani. Pogačar prevzema vajeti prve zasledovalne skupine, v kateri sta tudi Polanc, Mezgec in Roglič.



15.15 (66 km do cilja): Kolesarji so opravili z najtežjim vzponom na trasi. V ospredju le še peterica (Belgijec Evenepoel, Nizozemec Van Baarle, Italijan Bagioli, Američan Powless in Francoz Madouas), Tratnik je popustil in se priključil glavnini, v kateri sta tudi Mohorič in Pogačar. Novak in Per sta medtem že odstopila. Tempo glavnine narekujejo Belgijci.



15.10 (74 km do cilja): Ubežna skupina s Tratnikom in Evenepoelom ima že več kot pol minute prednosti pred glavnino.

14.40 (95 km do cilja): Napad Nemca Nilsa Politta! Za njim se je še 11 kolesarjev odlepilo od glavnine. Med njimi sta tudi Tratnik in Evenepoel.



Foto: Guliverimage

14.40: Še 100 kilometrov do cilja!



14.20 (104 km do cilja): Tudi slovenski državni prvak Matej Mohorič, ki mu današnja trasa zelo in ki je že pred prvenstvom odkrito priznal, da danes cilja na najvišja mesta, se je prebil v ospredje in vozi skupaj z belgijskimi kolesarji.



114 km do cilja: V ospredju je približno 40 kolesarjev, med njimi tudi pet Slovencev. Največ dela opravlja Jan Tratnik, ki večino časa vozi v ospredju. Domen Novak je medtem odstopil, poslovila sta se tudi Ballerini in Trentin, ki je po narekovanju tempa v glavnini povsem izmučen. Medtem na čelu glavnine vajeti v svoje roke spet prevzema belgijski traktor Eclercq.



115 km do cilja: Grd padec Nemca Johna Degenkolba, v padec vpleten tudi Mikkel Frølich Honoré.



Jan Tratnik je spet zelo dejaven. Foto: Guliverimage

13.45 (133 km do cilja): Glavnina je po zaslugi izjemnega tempa Italijanov, ki ga je narekoval povsem izmučen Trentin, ujela večjo zasledovalno skupino in nekaj minut pozneje še sedmerico v begu. Zdaj so spet vsi skupaj, dirka se začenja znova. V osredje prihajata tudi Pogačar in Mohorič. Tempo se je nekoliko umiril.



13.30 (144 km do cilja): Ubežna sedmerica je na 12. vzponu dneva Sint-Antoniusbergu. Šele na dvanajstem! Vsega skupaj jih je namreč kar 42. Italijanski tempo se obrestuje. Glavnina se približuje ubežnikom.



13.15 (155 km do cilja): Italijanom, ki narekujejo tempo glavnine, ki lovi močno skupino v ospredju, danes res ne gre po načrtih. Po padcu in tudi, kot kaže, poškodbi Ballerinija, zdaj še defekt za Giannija Moscona.



13.05 (164 km do cilja): Nov padec! Tokrat je na tleh večja skupina, a kot kaže k sreči brez večjih posledic. Večina jih je sedla nazaj na kolo. Spet jo je skupil Pedersen, svetovni prvak iz leta 2019.



12.55 (170 km do cilja): Zasledovalni skupini, v kateri je zdaj že 15 močnih kolesarjev, sta se priključila tudi Jan Tratnik, idrijska "mašina," ki je na cestni dirki olimpijskih iger v Tokiu opravil ogromno dela za slovensko reprezentanco, in Primož Roglič, eden najbolj superiornih kolesarjev na svetu.

Tudi Kasper Asgreen je del močne skupine zasledovalcev, v kateri sta tudi Primož Roglič in Jan Tratnik. Foto: Guliverimage



V skupini sta po dva kolesarja Slovenije, Danske (poleg Corta še Kasper Asgreen), ki v spomin na pokojnega kolesarja in strokovnega komentatorja kolesarstva Chrisa Ankerja Sørensena vozi z žalnimi trakovi, Belgije (poleg Evenepoela še Tim Declercq) in Francije (poleg Cosnefroya še Arnaud Demare). Prednost ubežne skupine je skopnela na dve minuti.



Primož Roglič je napovedal, da bo skušal maksimalno prispevati k slovenskemu uspehu na današnji dirki. Foto: Guliverimage



12.44 (178 km do cilja): Napad Francoza Benoîta Cosnefroya, ki mu kot senca sledi Belgijec Remco Evenepoel. V prvi zasledovalni skupini je tudi danski kolesar Cort Magnus, kar nakazuje, da gre za enega bolj odločilnih trenutkov na dirki. Ubežni skupini medtem pričakovano pojemajo moči. Burano je že odpadel ... Karavana je spet na ravninskem delu, kjer so bolj izpostavljeni vetru.



12.30 (187 km do cilja): Prvi padec na današnji dirki. Skupila sta jo Italijan Davide Ballerini in nekdanji svetovni prvak Danec Mads Pedersen, a nadaljujeta z dirko. V padec se je zapletel tudi Pogačarjev moštveni kolega, Italijan Matteo Trentin, a nadaljuje z dirko.



12.15 (197 km do cilja): Slovenci in Francozi prevzemajo pobudo v glavnini. Prednost ubežne skupine kopni.



12.10 (211 km do cilja): Ubežna skupina je zagrizla v prvega od 42 (!) vzponov na današnji trasi. Vzdušje je neverjetno!



Ob trasi dirke se je zbralo skoraj milijon navijačev. Foto: Guliverimage



12.00 (217 km do cilja): Pobudo prevzemajo tudi Danci, ki danes kolesarijo z žalnimi trakovi v spomin na nekdanjega kolesarja 37-letnega Chrisa Ankera Sørensena, ki se je pred tednom dni smrtno ponesrečil med vožnjo s kolesom. Dogajanje na prvenstvu bi moral spremljati kot strokovni komentator za dansko televizijo TV Sport 2.



Ubežni oktet ima že skoraj šest minut prednosti. Začenjajo se boji za pozicije. V ospredje se prebija tudi slovenska reprezentanca.

Glavnino nadzoruje belgijska reprezentanca, na njenem čelu pričakovano "traktor" Tim Declercq. Foto: Guliverimage



11.20 (246 km do cilja): Skupina osmih kolesarjev, ki pa vsaj na papirju nimajo večjih možnosti za uspeh, si je pred glavnino ustvarila že več kot štiri minute prednosti. V ubežni skupini so Jose Tito Hernandez (Kolumbija), Joel Levi Burbano (Ekvador), Pavel Kochetkov (Rusija), Patrick Gamper (Avstrijec), Rory Townsend (Irska), Oskar Nisu (Estonija), Kim Magnusson (Švedska) in Jambaljamts Sainbayar (Mongolija). Glavnino nadzoruje belgijska reprezentanca, na njenem čelu pričakovano "traktor" Tim Declercq.

As we speak, this group of 8 riders now have 4min 33sec advantage over the peloton.



232km still to go⏩#Flanders2021 pic.twitter.com/AENHwXXU56 — UCI (@UCI_cycling) September 26, 2021



10.40 (268 km do cilja): Štart cestne dirke v kategoriji Elite, najbolj pričakovane preizkušnje na letošnjem svetovnem prvenstvu. Ob trasi med Antwerpnom in Leuvnom naj bi se zbralo več kot 800 tisoč navijačev, večina oči bo usmerjenih v domačo reprezentanco s prvim favoritom za zmago Woutom Van Aertom.



Prvih 60 kilometrov bo ravninskih. Po besedah direktorja slovenskih reprezentanc Martina Hvastije je mogoče, da bo že v tem delu veter dodatno otežil dogajanje.

Naslov svetovnega prvaka brani Francoz Julian Allaphilippe: