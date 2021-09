Zlato do 23 let spet roma na Dansko, Čemažar do 35. mesta

Ravninski kronometer je spet postregel z visokimi povprečnimi hitrostmi, zmagovalec je progo od Knolkeja do Brugga prevozil s hitrostjo 52,7 kilometra na uro.

Drugo mesto je zasedel Britanec Luke Plapp, zaostal je deset sekund, sekundo več pa je znašal zaostanek bronastega domačina Floriana Vermerscha.

What an effort, what a win 🔥



Congrats once again @JohanPrice 🇩🇰#Flanders2021 pic.twitter.com/jeuPRRAZxO