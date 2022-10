Na prvem SP po makadamskih cestah zmaga Vermeerschu

Vermeersch je postal prvi svetovni prvak v tej disciplini, potem ko je za 44 sekund po skupno 190 km in 800 višinskih metrih ugnal domačina Daniela Ossa. Tretji je bil prvi favorit, nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel, ki je v ciljnem sprintu po več kot petih urah dirkanja po ozkih makadamskih cestah za bron ugnal Belgijca Grega Van Avermaeta.

