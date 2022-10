Demaru zmaga na Pariz-Tours, Gilbert pomahal v slovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) je zmagovalec jesenske kolesarske klasike Pariz-Tours. V ciljnem sprintu je ugnal Belgijca Edwarda Theunsa (Trek-Segafredo) in Irca Sama Bennetta (Bora-Hansgrohe). Po uspešni karieri se je upokojil belgijski zvezdnik Philippe Gilbert (Lotto Soudal), ki je danes zasedel 27. mesto.

Demare je sicer ponovil prav dosežek Gilberta, ki je kot zadnji dvakrat zapovrstjo (2008, 2009) dobil preizkušnjo po vinogradih ter makadamskih cestah severne Francije. Za 31-letnega sprinterja Demara je bila to 91. zmaga v karieri ter osma letos.

Veliko pozornosti je požel tudi 40-letni Gilbert. Kolesar z vzdevkom "merjasec iz Ardenov" je v karieri slavil 80 zmag, od tega pet na največjih enodnevnih dirkah oz. spomenikih. Neuspešno je lovil predvsem zmago na Milano-Sanremu, ki mu je manjkala v zbirki slovitega kvinteta zmag. Ta je sicer uspel le trem kolesarjem, Beglijcem Eddyju Merckxu, Rogerju De Vlaemincku ter Riku Van Looyu.

Gilbert je leta 2017 slavil na dirki po Flandriji, dve leti kasneje je dobil Pariz-Roubaix, pred tem pa je v letu 2011 zmagal na Liege-Bastogne-Liegeu ter dvakrat na dirki po Lombardiji v letih 2009 in 2010. To dirko je letos še drugič zapovrstjo dobil slovenski as Tadej Pogačar.

Gilbert, svetovni prvak leta 2012 v Limburgu, je 25-krat nastopil na tritedenskih pentljah in na njih dosegel 11 etapnih zmag, največ na Vuelti, in sicer sedem. Trikrat je bil najboljši v etapah na Giru in enkrat na Touru.

