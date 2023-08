Francoz po košarici za Tour odslej za Arkeo Samsic

Demare velja za enega najboljših sprinterjev zadnjih let, v poklicni karieri pa je zabeležil 93 zmag, kar ga med aktivnimi kolesarji uvršča na tretje mesto za Britancem Markom Cavendishem (162) in Slovakom Petrom Saganom (121). Na sedmem in desetem mestu sta po številu zmag med aktivnimi kolesarji Slovenca Primož Roglič (74) in Tadej Pogačar (62).

Enaintridesetletnik iz Beauvaisa je imel v zadnjih letih v ekipi Groupama-FDJ, za katero je dirkal vse od vstopa v poklicno kolesarstvo leta 2011, načeta odnosa predvsem z direktorjem moštva Marcom Madiotom in 26-letnim Davidom Gaudujem, kar sta francoska kolesarja večkrat priznala v pogovorih z mediji, poroča Cyclingnews.

Arnaud Démare s'est engagé avec une autre équipe, avec effet immédiat. C'est la fin d'une ère.

93 victoires sous nos couleurs. Arnaud nous a tant apporté. Rien ne nous fera oublier toutes ces émotions. pic.twitter.com/paldWi9J8J — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) August 1, 2023

Ekipa je na zadnjem Touru usmerila moči v skupno razvrstitev in najboljšega sprinterja pustila doma, pozimi pa je bil Demare kritičen, saj se je ekipa odrekla dvema pomočnikoma v njegovem sprinterskem vlaku.

Demare bo odslej sprintal za Arkeo Samsic, s katero je podpisal pogodbo do konca leta 2025. Prvo dirko za novo ekipo bo odpeljal v Belgiji 15. avgusta na memorialu Jefa Scherensa. V ekipo Arkee Samsic se iz Groupama-FDJ leta 2024 seli tudi Avstralec Miles Scotson.

Danes je na prvi dan začetka prestopne tržnice ekipa UAE Team Emirates, za katero nastopata tudi Slovenca Pogačar in Domen Novak, podpisala petletno pogodbo z nadarjenim Švicarjem Janom Christenom. Ta je letos še dirkal na kontinentalni ravni, predpogodbo z emirati pa je podpisal že maja lani.

Obenem se je norveška zasedba Uno-X Pro za leto 2023 okrepila z Dancem Magnusom Cortom (EF Education-EasyPost) in Norvežanom Andreasom Leknessundom (DSM-firmenich).

