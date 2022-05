Demaru še tretja etapa na Giru

Francoski kolesar Arnaud Demare je zmagovalec 13. etape dirke po Italiji. Od Sanrema do Cunea (150 km) je v ciljnem sprintu ugnal Nemca Phila Bauhausa in Britanca Marka Cavendisha. Skupno vodstvo je obdržal Španec Juan Pedro Lopez, v boju za rožnato majico pa po odstopu pred etapo ni več Francoza Romaina Bardeta.

To je bila tretja zmaga Demara na letošnjem Giru, potem ko je dobil že peto in šesto etapo. Skupno je v karieri zbral že 87. zmag.

V etapi so sprinterske ekipe sicer nekoliko preveč kalkulirale na edinem pravem vzponu, da ne bi preveč izmučile svojih zvezdnikov. To dejstvo pa so dodobra izkoristili štirje ubežniki, ki so si po koncu vzpona na Colle di Navo privozili nekaj več kot šest minut naskoka.

Ti so po prečkanju najvišje točke današnje etape v zadnjih 95 km skorajda zadržali prednost pred glavnino, ki jih je lovila z več ekipami in narekovala močan ritem.

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣3⃣



🇬🇧 Breakaway 🆚 Sprinters... who will come out victorious?



🇮🇹 Fuga 🆚 Velocisti... chi ne uscirà vincitore?



Powered by @ItaliaNFT_art#Giro pic.twitter.com/18r80FFdcR — Giro d'Italia (@giroditalia) May 20, 2022

Ubežniki so imeli še 25 km pred koncem 2:45 minute naskoka, 15 km pred ciljem 1:50, pet kilometrov pred ciljno črto pa še 40 sekund. V zadnjih dveh kilometrih pa so napadli drug drugega in izpustili priložnost za morebitno etapno zmago. Zanjo so se udarili najboljši sprinterji, med katerimi je imel največ moči Demare (Groupama-FDJ).

Nemec Bauhaus, moštveni kolega edinega preostalega slovenskega predstavnika na dirki Domna Novaka pri Bahrain-Victoriousu, je razvil izjemno hitrost, a ni uspel prehiteti Francoza. Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) pa je po tretjem mestu ostal pri 160 zmagah v karieri, eni na letošnjem Giru.

Lopez (Trek-Segafredo) je obdržal rožnato majico in ima še naprej 12 sekund naskoka pred najbližjima zasledovalcema, Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos Grenadiers) in Portugalcem Joaom Almeido (UAE Team Emirates).

Pred današnjo etapo pa je moral zaradi zdravstvenih težav odstopiti četrtouvrščeni Francoz Romain Bardet (Team DSM).

V soboto bo na sporedu zahtevna 14. etapa od Santene do Torina (147) s številnimi krajšimi vzponi, zadnjim vsega nekaj kilometrov pred ciljem.

Izidi 13. etape, Sanremo - Cuneo (150 km): 1. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ) 3;18:16

2. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious) isti čas

3. Mark Cavendish (VBr/Quick-Step Alpha Vinyl)

4. Fernando Gaviria (Kol/UAE Team Emirates)

5. Alberto Dainese (Ita/Team DSM)

6. Simonne Consonni (Ita/Cofidis)

7. Dries De Bondt (Bel/Alpecin-Fenix)

8. Giacomo Nizzolo (Ita/Israel-Premier Tech)

9. Andrea Vendrame (Ita/AG2R Citroen)

10. Tobias Bayer (Avt/Alpecin-Fenix)

...

116. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) + 3:55

... Skupni vrstni red (13/21): 1. Juan Pedro Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 54;37:23

2. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) + 0:12

3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) isti čas

4. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 0:20

5. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 0:28

6. Mikel Landa (Špa/Bahrain-Victorious) 0:29

7. Domenico Pozzovivo (Ita/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:54

8. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 1:09

9. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) 1:22

10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 1:23

...

55. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) 51:32

Preberite še: