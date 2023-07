Jubilejna zmaga Merlierja, Govekar in Mohorič zaostajata 10 sekund

Za 30-letnega Tima Merlierja je bila to jubilejna 30. zmaga v karieri. To sezono je zabeležil sedem zmag, za zadnjo od teh pa je v sprintu ugnal mladega Olava Kooija (Jumbo-Visma) in izkušenega Fernanda Gavirio (Movistar).

Zaključek etape je sicer zaznamovalo močno deževje in številni padci, ki so razredčili glavnino. Ker do padcev ni prišlo v zadnjih treh kilometrih, so sprva obveljali zaostanki kolesarjev. Po koncu etape pa so se komisarji odločili, da vsem namenijo čas glavnine.

Od Slovencev je sicer najvišje posegel Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki je bil 16. Njegov rojak in moštveni kolega Matej Mohorič je po spremembi končnih izidov zasedel 59. mesto, zaostanek 1:59 minute pa so mu tako kot številnim drugim izničili.

Matej Mohorič in Matevž Govekar nastopata na Poljskem. Foto: Vid Ponikvar

V skupnem seštevku ima Merlier zaradi bonifikacij štiri sekunde naskoka pred Kooijem ter šest pred Gavirio. Govekar in Mohorič zaostajata 10 sekund.

V nedeljo bo na sporedu druga etapa od Leszna do Karpacza (202,9 km). Gre za razgibano traso z nekaj več kot petkilometrskim zaključnim vzponom s povprečnim naklonom okoli osem odstotkov.