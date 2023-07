Podvig belgijskega kolesarskega asa v Španiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 43. klasike San Sebastian. Po 230,3 km je bil v San Sebastianu boljši od domačina Pella Bilbaa in Rusa Aleksandra Vlasova. Za Evenepoela je bila to rekordna tretja zmaga na največji španski enodnevni klasiki.