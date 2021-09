"Žal ni bilo tako, kot sem sanjal" #video

"Prejšnjo nedeljo žal ni bilo tako, kot sem sanjal, verjamem pa, da ob tem načinu dela pride tudi moj čas," si želi Matej Mohorič, ki se po neuresničenih sanjah na svetovnem prvenstvu v Flandriji, kjer je namesto medalje ulovil, po njegovih besedah, slabo 14. mesto, že ozira proti koncu sezone, do katerega ga ločita še dve dirki – Pariz – Robaix in Lombardija. Še prej se je ustavil v Kranju, kjer se je predstavil kot ambasador dirke Tour de France za rekreativce.

Za Matejem Mohoričem je neverjetna sezona in ni je še konec. Že ta konec tedna bo nastopil na dirki Pariz–Roubaix, za številne najbolj spektakularni enodnevni kolesarski dirki, in nato sezono sklenil na še enem kolesarskem spomeniku, italijanski Lombardiji. Foto: Alenka Teran Košir Za Matejem Mohoričem je neverjetna sezona. Najboljša v karieri, a z lepotno napako.



V sezoni 2021 je končno dočakal preboj, na katerega je nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani zadnji dve sezoni tako težko čakal. Prvič, pa 12 dni pozneje še drugič je zmagal v etapi Dirke po Franciji, oblekel majico državnega prvaka v cestni vožnji in se na jakostni lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) prvič prebil med prvo deseterico.



To je bila tudi sezona, v kateri je na italijanskem Giru tako grdo padel, med premetom čez krmilo padel tudi na glavo, da je marsikomu pred TV-zaslonom zaledenela kri v žilah, a je že manj kot mesec dni pozneje na dirki Po Sloveniji mešal štrene pri vrhu. Dirko je končal na skupno 7. mestu, z rdečo majico najboljšega po točkah na svojih plečih.



Tudi v drugem delu sezone, ko je namenoma izpustil olimpijske igre, da bi se kar najbolje pripravil na lov za mavrično majico, je bil povsem pri vrhu. Dirko po Poljski in Beneluksu je končal na skupno 2. mestu, žal pa praznih rok ostal prav na dirki, ki jo je vse leto imel v mislih. V nedeljo je na cestni dirki svetovnega prvenstva ujel 14. mesto, kar je včeraj v Kranju, kjer se je predstavil kot ambasador rekreativne kolesarske dirke L'Etape Slovenia Tour de France in športni ambasador mesta Kranj, označil za slab rezultat. A sezone še ni konec ...

Koliko svežine vam je še ostalo? Sezona je dolga. Za vami je že 69 tekmovalnih dni, navsezadnje ste samo človek.

Trenutno sem res precej utrujen, ampak verjamem, da si bom do nedelje opomogel in zbral dovolj moči za še zadnji dve dirki v tej sezoni, Pariz–Roubaix (3. oktobra) in Lombardijo (9. oktobra).

Moja pripravljenost je na vrhunski ravni in verjamem, da bodo temu primerni tudi rezultati.

Prejšnjo nedeljo žal ni bilo tako, kot sem sanjal. V resnici je vsak od nas pristal na realnih tleh. Vsak je prišel, do koder mu je letos neslo. Zame je bilo to 15 kilometrov do cilja.

Verjamem pa, da ob tem načinu dela pride tudi moj čas. Upam, da naša generacija vsaj enkrat prinese domov tudi medaljo s svetovnega prvenstva. Če ne jaz, pa kdo drug.

Mohorič je postal športni ambasador Kranja in ambasador rekreativnega Toura, ki bo prihodnje leto septembra prvič tudi v Sloveniji. Foto: Anže Krže/Mediaspeed

Zelo odkrito in samozavestno ste napovedali, da ste v najboljši formi v sezoni, če ne kar v karieri.

Res je, bil sem najbolje pripravljen v karieri in vse številke na merilcu moči pred svetovnim prvenstvom so to potrjevale. V nedeljo je bilo to dovolj za 14. mesto, kar je slab rezultat. Da, to je bila moja življenjska forma, ampak do zdaj, verjamem, da na svetovno prvenstvo v prihodnje pridem še močnejši.

Po dirki ste izjavili, da vam je preprosto zmanjkalo bencina. Verjetno ste že analizirali, zakaj ga je zmanjkalo?

Da. Zmanjkalo mi ga je zato, ker preprosto nisem imel dovolj mitohondrijev, da bi pokuril dovolj maščobe, da bi lahko zdržal tak napor.

Glikogena je v mišicah toliko, kolikor ga pač je, in ko se zaradi vseh šprintov in pospeševanj porabi, ga pač ni več. In ko ga ni več, te začnejo grabiti mišični krči. Ko se to zgodi, se moraš ustaviti, saj gre za obrambni mehanizem telesa pred poškodbami.

Tako je, tega ne moreš preskočiti. Leta treninga sicer to močno izboljšajo, tako da verjamem, da bom tudi sam dočakal svoj trenutek, svoj dan, ko bom tako vrhunsko pripravljen, da bom tak napor zdržal do cilja.

Seveda, če bi bila dirka nekoliko lažja, bi to zdržal že zdaj, če bi se odločalo bolj na moč. Žal ni bilo tako. Svetovna prvenstva so vedno najtežja dirka v sezoni, najdaljša in najbolj naporna. Zmagal je najmočnejši in najbolj vzdržljiv kolesar. Julian Alaphilippe si je naslov svetovnega prvaka res zaslužil, jaz pa upam, da enkrat pride tudi moj dan.

"Zmagal je najmočnejši in najbolj vzdržljiv kolesar. Julian Alaphilippe si je naslov svetovnega prvaka res zaslužil, jaz pa upam, da enkrat pride tudi moj dan." Foto: Guliverimage

Na evropskem in svetovnem prvenstvu ter olimpijskih igrah se dirka brez radijskih povezav s spremljevalnim avtom in preostalimi reprezentančnimi kolegi. Kako sami občutite odsotnost radijskih povezav? Tega ste verjetno vajeni iz nižjih selekcij, pa vendar. Se vam zdi prav, da je praksa taka?

Zagotovo se mi to ne zdi prav, gre za precej neugodno oviro v komunikaciji. Ne toliko med spremljevalnim avtom in kolesarji, kolikor je to ovira v komunikaciji med nami kolesarji.

Zelo neugodno je, ko si navajen, da lahko komuniciraš z nekom, tudi v trenutku, ko nisi tik ob njem, zdaj pa tega ne moreš več. Precej več je zmede. No, sicer pa so bili v nedeljo navijači tako glasni, da se tako ali tako nismo slišali med seboj.

Na koncu na rezultat to verjetno ne vpliva, brez dvoma pa povzroči kakšen siv las več.

