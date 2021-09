Zgodovinski trenutek na dirki med člani do 23 let

Bronasto kolajno je na 161,1 kilometra dolgi progi od Antwerpna do Leuvna osvojil Nizozemec Olav Kooij.

The first ever Black African to earn a medal at the World Championships@GrmayeBiniam of Eritrea 🇪🇷



📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/QLFPfIjZXZ