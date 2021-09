Primož Roglič pred dnevom D razkril svoj glavni cilj

Slovenski osmerec je od petka na svetovnem prvenstvu v popolni zasedbi. Kot zadnji se je slovenski reprezentanci priključil Primož Roglič, ki je v Belgijo pripotoval dva tedna po osvojeni Vuelti. "Tu sem zato, da pomagam ekipi in da pripomorem k čim boljšemu uspehu vseh nas in mislim, da smo vsi fantje v reprezentanci tu z enako miselnostjo," je pred nedeljsko preizkušnjo dejal olimpijski prvak.

Pred slovenskimi kolesarji je dan d na letošnjem svetovnem prvenstvu – nedeljska cestna preizkušnja. Pred kolesarji je v Belgiji 268,3 kilometra zahtevna dirka, s katero se bo spopadlo tudi osem slovenskih kolesarjev. V elitni osmerici bo vseh sedem slovenskih kolesarjev, ki dirkajo v klubih svetovne serije – poleg Mohoriča še Tadej Pogačar, Primož Roglič, vsi trije so del elitne enajsterice na lestvici UCI, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Jan Polanc, Domen Novak in tudi David Per, ki prihaja iz novomeške Adrie Mobil.

Trasa cestne dirke na SP:

Roglič dopolnil slovensko ekipo

Kot zadnji se je izbrani druščini v petek zvečer priključil Roglič, ki je izkoristil dva prosta tedna po osvojeni Dirki po Španiji. "Teh 14 dni je bilo res super. Prvi teden smo res samo uživali in proslavljali, potem pa sem se vrnil nazaj na treninge in se pripravil na zaključek sezone. Ne vem še, kako se bo odvil ta konec sezone. Vedno si želiš še več in več, biti še boljši. Tudi sam si želim doseči še več dobrih rezultatov, a s tem nisem obremenjen," je ob prihodu na prizorišče preizkušnje dejal 31-letni kolesar.

"Velikokrat sem na svetovnih prvenstvih že nastopal in rekel sem si, zakaj pa ne?" Foto: Anže Malovrh/STA

"Svetovno prvenstvo je vedno nek izziv. Velikokrat sem na prvenstvih že nastopal in rekel sem si, zakaj pa ne? Glede na to, da imamo super močno ekipo, verjamem, da bomo vsi prispevali svoj maksimum. Gledano s tega zornega kota sem si definitivno želel biti tu," je o odločitvi, da nastopi v Belgiji dejal Roglič.

Bronast na kronometru pred štirimi leti

Roglič ima iz svetovnih prvenstev že odličje. Leta 2017 je bil v Bergnu srebrn v kronometru. Slovenija je do zdaj na cestnih dirkah na svetovnih prvenstvih osvojila le eno medaljo, in sicer je bil zdaj že nekdanji slovenski selektor Andrej Hauptman leta 2001 bronast. Tokrat so med glavnimi favoriti dirke domačini, Belgijci z Woutom van Aertom, Remcom Evenepoelom in Jasperjem Stuyvenom, Italijani, naslov pa brani Francoz Julian Alaphilippe, ki majice zagotovo ne bo predal tako zlahka. V napovedih pa visoko kotirajo tudi Slovenci.

"Eno so imena na papirju, drugo pa je realnost same dirke. Ne bi rad ničesar govoril o pričakovanjih, saj je dirka vedno zgodba zase. Le tam se bo videlo, kdo je najboljši. Na nas je, da damo svoj maksimum in poskušamo iztržiti največ. Želim si narediti tisto najboljše, to je moj glavni cilj," je bil jasen Roglič.

Na cestno dirko se bo podal kot zmagovalec Vuelte. Foto: Guliverimage

Zmagovalec Vuelte je v Belgijo prišel spočit. "Na voljo sem imel 14 dni počitka, kar je sigurno boljše kot en teden. A bomo videli, kaj bo to pomenilo na sami dirki. Dva tedna sta dovolj, da se spočiješ in pripraviš na nove dirke. Res nimam nobenih pričakovanj, po koncu dirke pa bomo videli, kaj bo to pomenilo," ki o progi in taktiki z reprezentančnimi kolegi še ni veliko razpravljal.

"Tu sem zato, da pomagam ekipi in da pripomorem k čim boljšemu uspehu vseh nas in mislim, da smo vsi fantje v reprezentanci tu z enako miselnostjo. S fanti še nismo veliko razglabljali okoli taktike in terena. Verjetno nas to čaka še v nedeljo. Videl pa sem tudi nekaj dirk mlajših kategorij. Po 250 kilometrih je vsaka dirka naporna in težka. Glavno je, da zdaj ostanemo zbrani in fokusirani. To je zdaj naš primarni cilj," je bil še odločen slovenski kolesar.

Štart dirke bo v Antwerpnu v nedeljo ob 10.25, 268,3 kilometra dolga preizkušnja pa se bo končala okoli 17. ure na Geldenaaksevestu.

