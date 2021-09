"Če je v ekipi samo en vodja, potem res ne bi smeli povabiti Evenepoela," je bil Merckx neposreden v izjavi o izbiri osmerice kolesarjev, ki bodo v nedeljo pod zastavo Belgije dirkali za naslov svetovnega prvaka. "Večino časa dirka samo zase, to smo videli na olimpijskih igrah," je izjavil v pogovoru za belgijski časopis Het Nieuwblad.

Remco Evenepoel je bil v belgijsko reprezentanco tako izbran na podlagi dogovora, da bo v nedeljo na cestni dirki pripravljen opravljati vlogo superpomočnika rojaku Woutu Van Aertu, ta zaradi trase in forme velja za glavnega favorita za osvojitev mavrične majice svetovnega prvaka v cestni vožnji.

Bo Wout Van Aert v nedeljo uresničil belgijske sanje in postal svetovni prvak? Foto: Guliverimage

Evenepoel o kritikah svojega idola: Vedno ima kaj povedati, kar je res škoda

Belgijski čudežni deček kolesarstva je obljubil, da se bo povsem podredil Van Aertu, na novinarski konferenci belgijske reprezentance pred cestno dirko svetovnega prvenstva pa je spregovoril tudi o pikrih izjavah Merckxa.

"Vedno ima kaj povedati, kar je res škoda," je dejal 21-letni Evenepoel. "Zame je on idol in do njega čutim izjemno spoštovanje, ki pa očitno ni vzajemno. Spoštujem ga in občudujem zaradi njegovih rekordov in dosežkov. Me pa vedno kritizira. To se vedno dogaja pred pomembnimi trenutki. In to me boli. Ne vem, zakaj to počne, morda zato, ker se nisem pridružil ekipi, ki jo vodi njegov sin (Hagens Berman Axeon, op. a.). Na štartu dirke ne bom zato, da bi škodoval ekipi. To mi ni prišlo niti na kraj pameti – ta dan bom dal vse od sebe," je javno obljubil Evenepoel.

Legendarni kolesar Eddy Merckx Evenepoelu očita sebičnost. Foto: Guliverimage

Ponovil je, da bo v nedeljo storil vse za Belgijo in za Van Aerta. "Vem, da ima življenjsko priložnost, da postane svetovni prvak. Wout je v življenjski formi in bilo bi neumno, če bi jaz meril na svoj rezultat. Na tej trasi ni nikogar, ki bi bil močnejši od njega. To sem ponovil že večkrat. Kar zadeva načrt, vemo le to, da imamo samo enega kapetana. Razen Tima Declercqa nihče ne ve, kakšna bo njegova vloga. Idealen scenarij bi bil, da v Leuven pridemo z manjšo skupino. Kakorkoli, še vedno gre za skoraj 270-kilometrsko dirko, z ogromno vzponi in vetra."

Trasa cestne dirke na SP:

Povedal je, da se zaveda, da bo v prvem delu dirke moral voziti svojo dirko, zgolj zato, da preživi in varčuje z močmi do zaključnega dela, kjer reprezentanca računa, da bo pomagal Van Aertu.

"Poskušal bom ostati v bližini, mu pomagati v zaključnem delu in priskočiti na pomoč, če se znajde v težavah. To bo moje delo," zagotavlja Evenepoel, ki se je zaradi svojeglavosti na olimpijskih igrah, kjer je prezgodaj napadel, potem pa povsem popustil in Van Aertu v zadnjih kilometrih ni bil v nikakršno pomoč, že zameril belgijski javnosti.

Selektor belgijske reprezentance Sven Vanthourenhout njegov (vsaj napovedani) nesebični nastop na nedeljski cestni dirki vidi kot potezo, s katero se bo odkupil belgijskim navijačem, morda tudi Merckxu.

Foto: Guliverimage

Van Aert: Plan B je Stuyven

Van Aertu bodo v lovu do prve mavrične majice poleg že omenjenega Evenepoela pomagali Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Tiesj Benoot, Dylan Teuns, Tim Declercq in Victor Campenaerts.

Van Aert je na današnji novinarski konferenci kot rezervni načrt, če se zgodi, da bi sam imel slab dan, izpostavil Stuyvena, zmagovalca letošnje dirke Milano-Sanremo. On naj bi bil drugo najboljše belgijsko orožje, in ne Evenepoel, ki je na zadnjih treh dirkah vedno stal na zmagovalnem odru. Na evropskem prvenstvu je bil tretji v kronometru in drugi na cestni dirki, kronometer za mavrično majico pa je prav tako končal na 3. mestu.

Jasper Stuyven bo drugo belgijsko orožje, v primeru, da Van Aert v nedeljo odpove. Foto: Guliverimage

268,3 kilometra dolga cestna dirka se bo v nedeljo začela ob 10.25 in končala okrog 17. ure Štart bo v Antwerpnu, cilj pa v Leuvenu.

Slovenija bo na dirki nastopila z najmočnejšo postavo, ki jo premore. Poleg Mateja Mohoriča, Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki bodo med najbolj izpostavljenimi kolesarji na dirki, bodo v ekipi še Luka Mezgec, Jana Tratnik in Polanc ter David Per.