Opozorilo: Samo za trenutek zaplavaš in si odrezan

Slovenski osmerec, ki bo v nedeljo na 268,3 kilometra dolgi trasi s številnimi kratkimi, a strmimi vzponi, ovinki in odseki z granitnimi kockami, skušal osvojiti eno od medalj, če ne celo mavrično majico, ki jo ima čast obleči svetovni prvak, bo vodil nekdanji selektor Gorazd Štangelj. Izkušeni Dolenjec napoveduje, da bo vseh sedem ur, kolikor naj bi kolesarji potrebovali od Antwerpna do cilja v Leuvenu, potreben popoln fokus. "Samo za trenutek zaplavaš in si odrezan," opozarja na hipne spremembe v nepredvidljivem kolesarskem športu. V Belgijo je sinoči pripotoval tudi Primož Roglič, kar pomeni, da so v slovenskem osmercu vsa mesta končno zasedena.

"Že na dirki mladincev in mlajših članov na tem svetovnem prvenstvu smo videli, da so največ selekcije naredili padci in da se splača veliko energije investirati v dobro pozicioniranje. Brez tega si brez možnosti za to, da si v finalu del prve skupine in s tem v boju za stopničke oz. dober rezultat. Na to bo treba biti pozoren od štarta do cilja in kar nekaj tekmovalcev bomo morali žrtvovati za to. Kako točno bomo to naredili, je še v dogovoru s posamezniki.

Proga zahteva resnično veliko energije. Težko je planirati, kje napasti, ker je predvsem pomembno preživeti vse selekcije in prihraniti vsaj nekaj energije za finale," razmišlja Gorazd Štangelj, ki je reprezentanco pred leti že vodil kot selektor, zdaj pa je po izteku selektorske pogodbe Andreja Hauptmana na pomoč priskočil kot del začasne selektorske trojke, ki jo sestavljata še Marko Polanc, ki je ekipo vodil na nedavnem evropskem prvenstvu, in Andrej Cimprič.

Tako močne ekipe na svetovnem prvenstvu še nismo imeli. Med osmerico kolesarjev so kar trije (Mohorič, Pogačar in Roglič) iz prve enajsterice na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Foto: Guliverimage

Jasna razdelitev zadolžitev bo prednostnega pomena

V nedeljo bo vsak član slovenskega kolesarskega okteta natanko poznal svoje zadolžitve, napoveduje.

"Če bodo imeli jasno sliko pred seboj in bodo verjeli v strategijo, potem smo blizu uspeha. Vsak mora dobiti jasno nalogo. Potrebno jih bo usmeriti in zadati nalogo, za katero bodo verjeli, da je zanje najboljša."

Tudi Štangelj poudarja, da je na papirju na takšni progi, kot jih čaka v nedeljo, res Matej Mohorič tisti, ki se najbolje znajde, vendar ni nujno, da bo on en in edini favorit.

Trasa cestne dirke na SP:

"Staviti na samo enega, bi lahko bilo usodno"

"Staviti na samo enega tekmovalca je lahko usodno. Lahko se mu kaj zgodi, a zdaj ne razmišljamo v to smer. Razmišljamo pa o tem, da približamo ciljni borbi dva ali tri tekmovalce, potem pa se na koncu odločimo, za koga gre žrtvovati enega od teh, ki bodo v finalu še v prvi skupini. Predvsem pa je pomembno, da tri ali štiri fante pripeljemo do zadnjih 50 kilometrov, potem bodo skrbi, komu prepustiti vodstvo, sladke. Poudarjam, fantje morajo imeti jasne naloge in morajo verjeti v strategijo," opozarja Štangelj.

Slovenska kolesarska elita

Slovenska posadka bo na nedeljski dirki streljala z vsemi najmočnejšimi kolesarskimi naboji.

V elitni osmerici bo vseh sedem slovenskih kolesarjev, ki dirkajo v klubih svetovne serije – poleg Mohoriča še Tadej Pogačar, Primož Roglič, vsi trije so del elitne enajsterice na lestvici UCI, Luka Mezgec, Jan Tratnik, Jan Polanc, Domen Novak - in David Per iz novomeške Adrie Mobil.

Sedem jih je že nekaj dni na prizorišču, Tratnik in Pogačar sta nastopila že na kronometru prejšnjo nedeljo, na prvi dan prvenstva, sinoči se jim je pridružil še Roglič.

Kot so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije je v slovenski hotel prispel zvečer, opravil masažo in se udeležil večerje v družbi reprezentančnih kolegov.

Priložnost za vpis v mavrično zgodovino



Če bi Matej Mohorič v nedeljo zmagal, kar je njegov osrednji cilj sezone, v kateri je dosegel dve etapni zmagi na Touru, postal državni prvak in večkrat stopil na zmagovalni oder, bi postal prvi kolesar v zgodovini, ki bi oblekel mavrično majico svetovnega prvaka v treh različnih kategorijah. V mladinski kategoriji (2012), kategoriji članov do 23 let (2013) in najbolj spoštovani članski kategoriji.



Mohorič je v mlajših selekcijah že dvakrat oblekel mavrično majico svetovnega prvaka. Mu to lahko uspe še med člani? Foto: Guliverimage Tudi če bi zmagala Pogačar ali Roglič bi bil to poseben dosežek, saj se že od leta 1989 ni zgodilo, da bi kolesar v isti sezoni zmagal na eni od tritedenskih dirk in oblekel majico svetovnega prvaka.



Nazadnje je to uspelo Američanu Gregu LeMondu, ki je v istem letu osvojil Tour in naslov svetovnega prvaka.

Nedeljski štart ob 10.25

Štart cestne dirke za naslov svetovnega prvaka bo v nedeljo, 26. septembra, ob 10.25. Kolesarji naj bi cilj dosegli okrog 17. ure. Naslov brani Francoz Julian Alaphilippe, ki majice ne bo tako zlahka predal.

V slovenski vitrini medalj s svetovnih prvenstev sta do zdaj dve. Od Hauptmanovega brona na cestni dirki mineva okroglih 20 let, Rogličevo srebro iz kronometra pa je precej mlajšega datuma in sega v leto 2017.

Je čas za nov kovinski dodatek v slovenski vitrini?