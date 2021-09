Slovenski državni prvak v nedeljo ne bi rad česa obžaloval #video

Glede na štartni seznam se v nedeljo, 26. septembra, v Flandriji obeta spektakularen boj za mavrično majico svetovnega prvaka v cestni vožnji.

Kdo se bo po sedmih urah naprezanja in kalkulacij v nedeljo okrog 17. ure najbolj na široko smejal, je nemogoče napovedati, si pa gostitelji prvenstva, Belgijci, želijo, da bi bil to prav njihov kolesar.

V ožji krog favoritov spadata kar dva Belgijca, nova številka ena svetovne kolesarske lestvice Wout Van Aert in evropski podprvak Remco Evenepoel.

Po prikazanem v letošnji sezoni in profilu trase strokovnjaki med favorite uvrščajo še evropskega prvaka Italijana Sonnyja Colbrellija, vedno atraktivnega v svojih potezah, Nizozemca Mathieua van der Poela, pa branilca naslova Francoza Juliana Alaphilippa, dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja, ki je po krajšem počitku po olimpijskih igrah v Tokiu v vse boljši formi, nikoli ne smemo odpisati niti trikratnega svetovnega prvaka Petra Sagana ....

Komu bo Francoz Julian Alaphilippe predal mavrično majico svetovnega prvaka, če sploh? Foto: Guliverimage

Slovenija v Belgiji z vsemi najmočnejšimi orožji

Seveda si slovenski ljubitelji kolesarstva želijo, da bi bili v ospredju tudi kolesarji v zeleno-modrih dresih. Na štartu v Antwerpnu bo osmerica, vodil jo bo začasni "selektor" Gorazd Štangelj.

Reprezentančni dres bo obleklo vseh sedem Slovencev, ki dirkajo za ekipe svetovne serije (Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Jan Polanc in Domen Novak) ter David Per, član kontinentalne ekipe Adria Mobil. Vsi razen Rogliča so že na prizorišču, zadnji v Belgijo prihaja danes.

Mohorič je vso sezono dirkal z mislijo na nedeljsko dirko

Sedmerica slovenskih kolesarjev je že v četrtek opravila ogled trase, danes se jim bo pridružil še Primož Roglič. Foto: zajem zaslona Najbolj odkrit v svojih visokih ciljih je Mohorič, ki je mavrično majico oblekel že dvakrat, a v nižjih kategorijah. V letošnji sezoni je cestno dirko svetovnega prvenstva vseskozi nosil v mislih. To je dan, ko bo povsem osredotočen.

"Moj edini cilj je, da se v nedeljo skozi cilj pripeljem brez obžalovanj. Če bom dal vse od sebe, bom v nedeljo srečen, preostalo me ne zanima," je povedal po ogledu trase.

V nedeljo je napovedal metodično in sistematično dirkanje z visoko stopnjo osredotočenosti in motiviranosti.

"V reprezentanci imamo vrhunski material in vrhunsko podporo, boljšo kot večina preostalih reprezentanc. Okoli mene bo vrhunska ekipa, tudi drugi lahko računajo na vrhunski rezultat. Nisem samo jaz tisti, ki bo po različnih kombinacijah lahko v finalu. Tukaj so še najmanj trije kolesarji. Čisto nič me ne skrbi, komaj že čakam na nedeljsko dirko," sporoča 26-letnik iz Šenčurja, ki trenutno zaseda 11. mesto na lestvici UCI.

Mohorič je mavrične majice svetovnega prvaka že vajen. Leta 2012 je postal svetovni prvak med mladinci (z Avstralcem Calebom Ewanom in Hrvatom Josipom Rumcem), leto pozneje pa med mlajšimi člani. Foto: Guliverimage

Zaradi SP se je odpovedal olimpijskim igram

Že pred dnevi je na novinarski konferenci pred odhodom v Belgijo dejal, da je že od začetka sezone povsem osredotočen na jesenski del in svetovno prvenstvo.

"To je tudi razlog, da nisem nastopil na olimpijskih igrah in sem se lahko odpočil. Vse dirke, ki so se zgodile po Touru, so bile namenjene temu, da bom imel na cestni dirki čim boljše noge. Povsem sem osredotočen na svoj nastop. Trdno verjamem, da sem v najboljši formi v sezoni, če ne celo v vsej svoji karieri," je optimističen Mohorič.

Mohorič je že vse leto razmišljal o jesenskem delu sezone, kjer mu gre odlično. Dirko po Poljski in Beneluksu je končal na skupno 2. mestu in vpisal eno etapno zmago, poletje je zaznamoval z dvema etapnima zmagama na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

"Razočarani bomo, če bomo ostali praznih rok"

Pravi, da se sicer zaveda, da je trasa cestne dirke zelo specifična, kar pomeni, da kolesarji v cilju niso vedno razvrščeni po moči, ampak tudi po tem, kako so vozili na dirki, koliko sreče so imeli, koliko so varčevali z energijo in kako se jim je uspelo izogniti padcem in nezgodam.

"To seveda ne spremeni ničesar v zvezi z našo taktiko. Naš cilj je, da vozimo skupaj in drug drugemu ustvarjamo prostor v ospredju skupine, da nas bo čim več prišlo do finala, kjer si bomo porazdelili pokrivanje napadov in tako omogočili, da nas čim več pride do zadnjega dela, kjer se bo potem odločalo o medaljah. Ali bomo medaljo dobili ali ne, je težko odgovoriti. Prihodnosti ni mogoče napovedati. Osredotočeni bomo in če bomo v pravem trenutku na pravem mestu, mislim, da rezultat ne bo izostal.

Medalja je velik cilj in razočarani bomo, če bomo ostali praznih rok," je bil zelo odkrit na druženju z mediji pred odhodom na prizorišče prvenstva, tam pa je po podrobnejšem ogledu trase dejal, da je vesel, da ni edini od Slovencev, ki v nedeljo lahko upajo na dober rezultat. "Upam, da bosta v finalu vsaj še Primož in Tadej, morda tudi Luka in Jan Tratnik. Več kot nas bo, lažje nam bo."

VIDEO: Matej Mohorič o rezultatskem preboju v letošnji sezoni

Poglobljena analiza trase

Mohorič, ki je znan po svojem analitičnem umu, s katerim precej natančno secira vse, kar se je ali se bo dogajalo na trasi, napoveduje, da bo v začetnem delu dirke pomembno izčrpavanje energijskih zalog.

"V prvih 20 kilometrih bo ena od močnejših ekip, Belgija kot glavni favorit, Danska in Italija, tudi Nizozemska z Van der Poelom, zagotovo navila visok tempo, kar bo zaradi ozkih in tehnično zahtevnih cest izčrpalo vse preostale, ki ne bodo v ospredju skupine. To pomeni, da je treba, če želiš na koncu biti v igri za medalje, v tistem delu čim bolj privarčevati moči v primerjavi s tekmeci, kar pomeni, da prepoznaš pravi trenutek in si takoj za njimi, da čim manj utrudiš noge in prideš do konca s čim več energije.

Ko bo zadnji napad v zaključku, najverjetneje na vzponu, bo pomembno, da si tam," napoveduje Mohorič, ki se je v letošnji sezoni s kar dvema etapnima zmagama na Dirki po Franciji pridružil skupini kolesarjev z zmago na najbolj čislani kolesarski dirki.

Je nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel po poškodbi hrbta na olimpijski dirki na gorskem kolesu dovolj pripravljen, da se lahko vmeša v boj za sam vrh? Foto: Guliverimage

Dirka se bo v nedeljo začela ob 10.25 in končala okoli 17. ure.

268 kilometrov in 2.562 višincev

Kolesarje na zelo razgibani trasi čakajo 268,3 kilometra, 2.562 višinskih metrov in številni kratki in strmi vzponi.

Na kolesu bodo v nedeljo preživeli okrog sedem ur, kar je voda na Mohoričev mlin, saj je znan po svoji sposobnosti varčevanja z energijo.

Uvodni, 60 kilometrov dolg del od Antwerpna do Leuvena bo ravninski. Po besedah direktorja Kolesarske zveze Slovenije Martina Hvastije je mogoče, da bo že v tem delu veter dodatno otežil dogajanje.

"Sledi kombinacija dveh različnih krogov. Prvi bo izrazito mesten, z 22 ovinki na krogu, sledi tako imenovani flandrijski krog, ki je zaradi višinskih metrov bistveno težji kot prvi. Eden od klancev je tlakovan s kockami, ne gre pa za nobenega od znanih klancev, ki so del spomladanskih flandrijskih klasik.

Za večino kolesarjev bo to precej neznan teren, še najbolj pa spominja na traso Barbantske puščice," pravi Hvastija. Na Barbantu je letos zmagal Britanec Tom Pidcock, ki bo v nedeljo eden od 195 kolesarjev na štartu cestne dirke za mavrično majico.

"Trasa bo zahtevala izjemen pristop in zelo racionalno dirkanje. Pomembno je, da fantje v uvodnih kilometrih, kjer je velika možnost vetra, strnejo vrste. Dirka bo izredno nepredvidljiva in težko je napovedati, kaj bo ključ do uspeha. V vsakem primeru bo šlo za taktično dirko, kjer bodo na koncu ostali samo najboljši in najbolje pripravljeni. V Flandrijo odhajamo z najmočnejšo postavo, ki jo premoremo, seveda pa ne moremo pričakovati, da bodo vsi ti kolesarji ravno zdaj v najboljši formi. A je že to, da vsi fantje pridejo na dirko in se nanjo osredotočijo, svojevrsten dosežek," je Hvastija povedal pred odhodom v Belgijo, po včerajšnjem ogledu trase pa ugotovil, da je ta še bolj zapletena od tistega, kar je mogoče videti na slikah in profilih v aplikacijah.

"V ekipi bomo morali skrbeti predvsem za to, da se nam med dirko ne zgodi kaj nepredvidenega, imeti še kanček sreče in čakati na odločilne trenutke. Ko bo šlo zares, bomo verjetno sposobni biti zraven, a najprej je treba priti do tja," napoveduje Hvastja.

Glede na to, da je kolesarstvo v Belgiji eden od najbolj priljubljenih športov, kolesarje čaka prava navijaška evforija. Že četrtkov uradni ogled trase je na najbolj zahtevnih delih trase pritegnil ogromno gledalcev, še precej več, okrog 800 tisoč, jih ob trasi pričakujejo v nedeljo.

Preberite še: