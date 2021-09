Nizozemka zlata v vožnji na čas, Bujakova 19.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka Ellen van Dijk, drugouvrščena Marlen Reusser in tretja Annemiek van Vleuten. Foto: Guliverimage

Edina slovenska predstavnica na današnji kronometrski preizkušnji Eugenia Bujak je v konkurenci 49 tekmovalk osvojila 19. mesto, za zmagovalko pa je zaostala 2:59 minute.

Van Dijkova je osvojila drugo kolajno najbolj žlahtnega leska na svetovnih prvenstvih. Najboljša je bila tudi na posamični vožnji na čas v Firencah 2013, v svoji zbirki pa ima tudi srebrno kolajno iz Dohe 2016 in bronasto iz Innsbrucka 2018.

Pred žensko kronometrsko preizkušnjo so na veliko sceno stopili še člani do 23 let. Zlato kolajno je osvojil Danec Johan Price-Pejtersen, drugi je bil Britanec Luke Plapp, ki je zaostal deset sekund, še sekundo več pa je znašal zaostanek tretjeuvrščenega domačina Floriana Vermerscha.

Na dirki sta nastopila dva slovenska kolesarja: Nik Čemažar je z zaostankom 2:02 minute zasedel 35., Anže Skok pa z zaostankom 2:41 minute 45. mesto.

Izidi:

- kronometer, članice, 30,3 km:

1. Ellen van Dijk (Niz) 36:05

2. Marlen Reusser (Švi) + 0:10

3. Annemiek van Vleuten (Niz) 0:24

4. Amber Leone Neben (ZDA) 1:24

5. Lisa Brennauer (Nem) 1:30

6. Juliette Labous (Fra) 1:47

7. Lisa Klein (Nem) 1:52

8. Joscelin Lowden (VBr) 2:00

9. Riejanne Markus (Niz) 2:00

10. Alena Amialiusik (Blr) 2:19

...

19. Eugenia Bujak (Slo) 2:59

...

