Zlato Balsamovi, Kernova 28.

Enaintridesetletna Kernova je ritmu vodilne skupine sledila vse do zadnjih dveh vzponov, ko ji je zmanjkalo moči. V cilj je prišla s 50 sekundami zaostanka za 23-letno Balsamovo.

Kolesarka iz Cunea je postala peta Italijanka z naslovom svetovne prvakinje po Alessandri Cappellotto (1997), Marti Bastianelli (2007), Tatiani Guderzo (2009) in Giorgii Bronzini (2010, 2011). Srebrna kolajna je pripadla Vosovi, ki je sicer naskakovala četrti naslov svetovne prvakinje, potem ko je slavila v letih 2006, 2012 in 2013. To je bila 35. kolajna za Nizozemsko na ženskih cestnih dirkah. Sploh prvo odličje pa je za žensko reprezentanco Poljske na cestnih preizkušnjah osvojila Niewiadoma.

Druga najboljša Slovenka je bila Eugenia Bujak na 59. mestu z zaostankom 9:13 minute, medtem ko Urška Žigart in Urška Bravec nista končali preizkušnje.

Špela Kern je bila najboljša Slovenka. Foto: Guliverimage

Ženska preizkušnja je bila od samega začetka zelo hitra, kar je onemogočalo napade tekmovalk ter vzpostavitev ubežne skupine. Je pa po hitrem ritmu v ospredju 60 km pred ciljem po napadu van Vleutenove odpadla svetovna prvakinja iz lanske Imole, Nizozemka Anna van der Breggen.

Napadi so se nato vrstili tudi v nadaljevanju in še posebej v zadnjem delu trase s krogi v okolici Leuvena. V ospredju je bila dlje časa Španka Mavi Garcia, sicer članica italijansko-slovenske ekipe Ale BTC Ljubljana, številčna zasledovalna skupina pa jo je ujela dobrih deset km pred ciljem. Na zadnjih dveh vzponih nato ni prišlo do predčasne odločitve, kar so Italijanke izkoristile z brezhibnim sprinterskim vlakom.

Najboljše tri na današnji dirki. Foto: Guliverimage

V nedeljo se bo svetovno prvenstvo v Flandriji zaključilo z moško cestno preizkušnjo. Začela se bo ob 10.40, končala pa okoli 17. ure.