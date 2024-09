Roglič štarta ob 16.31: "Po ogledu proge me malo manj veseli" #video

Štiriintridesetletni Primož Roglič ima dva tedna po svoji četrti zmagi na dirki po Španiji pred sabo nov izziv. Dobitnik zlate olimpijske kolajne v kronometru (2021) bo nastopil v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu, ki poteka v Švici.

Na 46-kilometrski krog se bo prvi podal Ugandec Charles Kagimui ob 14.52, kot zadnji pa bo štartal branilec zlate kolajne Belgijec Remco Evenepoel (16.34). Med zadnjimi, ker sodi med favorite za kolajno, bo nastopil Roglič, ob 16.31. Ob Evenepoelu bo za njim štartal samo še specialist za vožnjo na čas Italijan Filippo Ganna.

Roglič o počutju pred kronometrom:

Veseli smo, da bomo Rogliča prvič po olimpijskih igrah videli v reprezentančnem dresu, Primož na te besede odgovarja takole: Hitro gre čas, kajne? Mene pa po ogledu proge malo manj. Bo kar izziv. Večinoma je kar ravnina, nekaj klancev, nekaj spusta. Ja, lep izziv." Čuti še nekaj utrujenosti po dirki po Španiji. Kako je z njegovimi nogami? "Boleče so. Bomo videli. Prihajam z Vuelte, počutim se še malo utrujeno, a vsi bomo štartali iz ničle. In vsaj zame je to vedno poseben izziv. Vedno skušaš iz sebe iztisniti maksimum."

"To bo precej hiter kronometer. So tudi klanci, kjer bo malo manj hitro kot po ravnini, na spustih malce hitreje, konec koncev, če hočeš biti dober, moraš biti povsod dober, in ne bomo komplicirali, je tako, kot je, in samo na nas je, kako se bomo znašli v tej situaciji," je razmišljal slovenski as, svetovni podprvak iz Bergna 2017. Za Evenepoela, letošnjega olimpijskega prvaka v cestni vožnji in kronometru, priznava, da je eden izmed glavnih favoritov. "Sam se popolnoma nič ne obremenjujem s samo uvrstitvijo. Kdo bo osvojil katero številko, bomo videli jutri po dirki. Največji izziv mi je, da se bom priganjal in res poskušal iztisniti iz sebe maksimum. Če bom to naredil, mi je potem malce vseeno za samo uvrstitev."

Roglič o Evenepoelu:

Pred tem bodo v kronometru v Zürichu tekmovale tudi kolesarke, Slovenijo bo zastopala Urška Žigart. Štartala bo ob 12.44. Nastopilo bo 70 tekmovalk, kot zadnja ob 13.35 Američanka Chloe Dygert.