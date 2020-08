"Za mano je težko obdobje, bal sem se, da ne bom preživel" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski šprinter Jakob Jakobsen, član ekipe Deceuninck – Quick-Step, se je prvič po hudi nesreči v prvi etapi Dirke po Poljski oglasil javnosti. Priznal je, da so za njim trenutki, ko se je bal za svoje življenje, a da dobro okreva in upa na najboljše.

Spomnimo: 23-letni Fabio Jakobsen, hitronogi šprinter iz ekipe Deceuninck – Quick-Step, se je 5. avgusta hudo poškodoval v skupinskem ciljnem šprintu 1. etape Dirke po Poljski, potem ko mu je rojak Dylan Groenewegen iz ekipe Jumbo Visma z nenadno spremembo smeri pri visoki hitrosti zaprl pot in ga stisnil ob ograjo.

Jakobsen, ki ga je po hudem trčenju odneslo v funkcionarja in steber ob progi, si je poškodoval lobanjo in obraz. Prve dni po nesreči je preživel v bolnišnici Sv. Barbare v mestu Sosnowiec na Poljskem, zdaj pa okreva v domovini.

Kot je zapisal v sporočilu za javnost, je globoko hvaležen zdravnikom in sestram, ki so mu pomagali takoj po nesreči in mu, kot je zapisal, rešili življenje.

Zahvalil se je tudi osebju bolnišnice, kjer so ga takoj po padcu operirali in s pet ur trajajočo operacijo podarili priložnost, da spet živi.

Foto: Getty Images

"Za mano je težko in temačno obdobje na intenzivni negi, kjer sem se bal, da ne bom preživel," je zapisal ter se zahvalil organizatorjem dirke in svoji ekipi, ki je omogočila, da so bili ob njegovi bolniški postelji tudi njegovi najbližji.

"To mi je dalo ogromno moči," je zapisal 23-letni Nizozemec.

Trenutno je doma, kjer zaradi pretresa možganov in obraznih poškodb bolj ali manj počiva, ga pa v naslednjih tednih in mesecih čaka veliko operacij, s katerimi bodo poskušali odpraviti številne poškodbe na obrazu.

Jakobsen je srečen, da je še vedno živ. Foto: Getty Images

"Rad bi sporočil, da sem zelo hvaležen, da sem še vedno živ. Vsa sporočila in besede podpore so mi vlile ogromno moči. Postopoma lahko spet zrem v prihodnost, boril se bom, da bom povsem okreval," je obljubil.

Posebej se je zahvalil poljskemu kirurgu dr. Rafaelu, ki ga je operiral na Poljskem, klubskemu zdravniku Vanmolu, športnemu direktorju moštva Deceuninck – Quick-Step Patricku Lefevereju, ki je poskrbel za to, da je na Poljsko pripotovala njegova družina, ter Agati Lang in njeni družini, ki je v imenu organizatorjev Dirke po Poljski tako lepo poskrbela za njegovo družino.

Groenewegna, krivca za nesrečo, ki je povsem strt zaradi razsežnosti Jakobsenovih poškodb in je do nadaljnjega suspendiran, v sporočilu ni omenjal.

Dylan Groenewegen obžaluje napako, ki jo je storil v zaključnem šprintu 1. etape Dirke po Poljski:

Preberite še: