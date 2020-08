Spodbudne novice glede okrevanja čudežnega Belgijca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Remco Evenepoel, eden najbolj obetavnih kolesarjev zadnjega obdobja, si bo po hudem padcu in zlomu medenice ter predrtju desnega pljučnega krila, povsem opomogel, je prepričan zdravnik moštva Deceuninck – Quick-Step.

Menijo, da bo čudežni belgijski deček, ki je tako kot Primož Roglič svojo športno kariero začel v drugem športu, v njegovem primeru je šlo za nogomet, po približno šestih tednih ali dveh mesecih spet lahko sedel na kolo, je pa glede na obseg poškodb malo verjetno, da bi lahko nastopil na letošnji Dirki po Italiji (štart dirke je predviden za 3. oktober), ki bi bila njegova premierna tritedenska dirka in kjer je veljal za enega glavnih favoritov za skupno zmago.

Vse upe na nastop in odmevno uvrstitev je pokopal sobotni padec pri enem od tehnično izredno zahtevnih spustov na dirki po Lombardiji, pri katerem je Evenepoel, eden najvidnejših členov ekipe Deceuninck – Quick-Step, zgrmel z mostu in omahnil šest metrov globoko. Pri padcu si je zlomil medenico in poškodoval desno pljučno krilo.

Glavni zdravnik ekipe Deceuninck – Quick-Step Yvan Vanmol je v enem od pogovorov za belgijske medije napovedal, da bi se Evenepoel lahko že v šestih tednih vrnil na kolo.

"Recimo, da bo čez dva meseca spet lahko kolesaril. Potem pa predvidevam, da bi se decembra že lahko udeležil našega pripravljalnega tabora, in to pod enakimi pogoji kot ostali člani naše ekipe," je ocenil Vanmol, ki meni, da Remco ne potrebuje operacije.

Pomenljivo je še dodal, da bo mladenič po okrevanju isti kot prej. Še več. "Postal bo še boljša verzija samega sebe."

