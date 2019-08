Prva gorska poslastica Špancu, Roglič odkrito napovedal lov na skupno zmago #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnja etapa, ki se je v mestu L'Eliana na 80 metrih nadmorske višine začela ob 12.45 in končala na vzponu Javalambre (1.950 metrov), je bila prvi pravi preizkus za kolesarje, ki se bojujejo za zmago v skupnem seštevku dirke. Zaključni vzpon je bil dolg 11 kilometrov, na nekaj odsekih pa je bil kar 16-odstotni naklon.

Zmagovalec Angel Madrazo Ruiz je španskemu moštvu Burgos prikolesaril prvo etapno zmago na Vuelti. Madrazo je na začetku 11,1 kilometra dolgega zadnjega vzpona trikrat napadel, a sta ga soubežnika Nizozemec Jetse Bol in Španec Jose Herrada ujela, nato pa sta se mu celo odpeljala. A ju je ujel tik po vrhom in ju hitro pustil za seboj.

Angel Madrazo Ruiz je dobil peto etapo. Foto: Getty Images

Za njimi je iz skupine favoritov najbolj resno napadel Lopez. Njegovemu pospeševanju ni mogel slediti nihče. Primož Roglič je zadnje kilometre premagoval skupaj s svetovnim prvakom Špancem Alejandrom Valverdejem. Slovenec v dresu Jumbo-Visme je večino časa sledil kolesu izkušenejšega Španca.

Kolumbijec znova v rdečem, Roglič zaostaja 14 sekund

Rdečo majico je znova oblekel Kolumbijec Miguel Angel Lopez, ki je vodil že po ekipnem kronometru, zdaj pa ima v skupnem seštevku še 14 sekund prednosti pred Rogličem, ta je danes za zmagovalcem zaostal 59 sekund. Tretji v seštevku dirke je Nairo Quintana, ki za svojim rojakom zaostaja 23 sekund, ciljno črto na vzponu Javalambre pa je prečkal kot osmi (+1.41). Roglič je bil pred današnjo etapo v skupni razvrstitvi na šestem mestu.

Pogačar je po novem najboljši kolesar UAE Emirates v skupnem seštevku. Na devetem mestu zaostaja 1:49 minute. V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja zaostaja le za Lopezom. Ker bo Kolumbijec v četrtek nosil rdečo majico, bo bela v lasti mladega slovenskega kolesarja.

Osmoljenec današnje etape je bil do pete etape vodilni v skupnem seštevku Irec Nicolas Roche, ki je v zadnjih kilometrih povsem popustil, na koncu pa je za Špancem zaostal dve minuti in 17 sekund in je tako izgubil rdečo majico vodilnega.

Izidi, 5. etapa:



1. Angel Madrazo Ruiz (Špa/Burgos-BH) 4:58:31 Ž

2. Jetse Bol (Niz/Burgos-BH) + 0:10

3. Jose Herrada (Špa/Cofidis Solutions Credits) 0:22

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 0:47

5. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 0:59

6. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti čas

7. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 1:29

8. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 1:41

9. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) isti čas

10. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 1:46

...

94. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 11:53

128. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 16:56

162. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 20:11



Skupni vrstni red:



1. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 18:55:21

2. Primoz Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:14

3. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 0:23

4. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 0:28

5. Nicolas Roche (Irs/Sunweb) 0:57

6. Rigoberto Uran (Kol/Education First) 0:59

7. Esteban Chaves (Kol/Mitchelton-Scott) 1:17

8. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 1:18

9. Tadej Pogačar (Slo/Emirates) 1:49

10. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 1:50

...

92. Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott) 21:04

120. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 27:39

166. Domen (Novak (Slo/Bahrain-Merida) 45:19

Relief 5. etape na Vuelti:

🔥 Etapa 5 | Stage 5 🔥



🚩 L'Eliana

🏁 Observatorio Astrofísico de Javalambre

⏰ 12:45 CET > 17:23 CET

📏 170,7 km



💚 Manzanera

⛰️ 1x1⃣1x2⃣1x3⃣ Cat.



+ info ➡️ https://t.co/l291g0fMGw#LaVuelta19 x @relivecc pic.twitter.com/P3moc2OI2p — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2019

Roglič se ne obremenjuje s prihodom Dumoulina: Dirk in ciljev je dovolj za vse Roglič je včeraj v pogovoru za španski športni časnik Marca priznal, da se na Vuelti ne bo zadovoljil s 3. mestom, kot se je na letošnjem Giru, ampak meri na sam vrh.



"Imamo eno od najmočnejših ekip na dirki, zato ne morem meriti na nič drugega kot na zmago," je bil odkrit. "Trasa mi je všeč, pripravljen sem, resnično verjamem v to, da se v Madrid lahko pripeljem kot zmagovalec." Dejal je, da mu padec na uvodnem ekipnem kronometru ni pustil posledic, a namignil, da bo telo potrebovalo kar še nekaj dni, da na padec, ki se je zgodil zaradi spolzkega asfalta, namočenega z vodo, ki je drla iz predrte vrtne cevi v bližini, pozabi. Največje tekmece na Vuelti vidi v Kolumbijcih Nairju Quintani, zmagovalcu 2. etape Vuelte, Miguelu Angelu Lopezu, Chavesu, Higuitu in Uranu, ne bi pa odpisal niti svetovnega prvaka Alejandra Valverdeja. Priznal je, da si nekoč želi zmagati na Dirki po Franciji in da meni, da bi se na zmagovalni oder lahko prebil že lani. Za konec je odgovoril še na vprašanje o vlogi Toma Dumoulina, ki se bo v prihodnji sezoni pridružil ekipi Jumbo-Visma. Dejal je, da z Dumoulinom ekipa pridobiva izjemnega kolesarja za največje dirke in da se ne boji, da bi zaradi njega ostal brez priložnosti. "Dirk in ciljev je dovolj za vse," je dejal Zasavec, ki se v Jumbo-Vismi, kot je dejal, počuti izredno dobro. Dejal je še, da mu je Španija všeč, a da v deželo kastanjet in flamenka raje prihaja na počitnice kot na trpljenje na kolesu.

Profil zaključnega vzpona na 1.950 metrov visoki Javalambre

Klancev kar ne bo konec

Tudi četrtkova in petkova etapa bosta zelo zahtevni. Jutrišnja se bo končala z vzponom 3. kategorije na Ares del Maestrat, petkova pa z brutalnim 3,8 kilometra dolgim vzponom na Mas de la Costa.

