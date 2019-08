Roglič poskrbel, da ima zdaj drugačen izraz na obrazu

Kolesarji Jumbo Visme so na sobotnem ekipnem kronometru veljali za osrednje favorite. Vsi so pričakovali, da si bodo pred tekmeci prikolesarili nekaj sekund naskoka, kar bi Primožu Rogliču malenkostno olajšalo delo v boju za skupno zmago na Vuelti.

A se je zalomilo, ko se je po spletu nesrečnih okoliščin tik pred njihovim nastopom del cestišča zmočil. Tako kot kolesarji ekipe UAE Emirates na čelu z našim Tadejem Pogačarjem so se tudi tekmovalci Jumbo Visme znašli na tleh.

1. Nicolas Roche (Irs/Sunweb) 5:26:12 2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 0:02 3. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 0:08 4. Mikel Nieve (Špa/Mitchelton-Scott) 0:22 5. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 0:33 6. Primoz Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 0:36 7. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 0:38 8. Sergio Higuita (Kol/EF Education First) 0:40 9. Davide Formolo (Ita/Bora-Hansgrohe) 0:46 10. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 0:46 ...

Stik s trdo podlago je imel tudi Roglič. Zaradi nevšečnosti je njegova ekipa na cilj prikolesarila s 40-sekundnim zaostankom za zmagovalno ekipo Astane.

Slovenski ljubitelji kolesarstva in navijači Zasavca so se ustrašili, da ga bo doletela usoda z Gira, kjer je imel zaradi padca težave v nadaljevanju dirke.

A je že dan pozneje dal vedeti, da se dobro počuti. Povrhu vsega je kolesaril v koncih, ki so mu dobro znani, saj je bil letos z ekipo na pripravah prav v Alicanteju, zato je poznal klance od Benidorma do Calpeja.

In prav pri zadnjem se je skupaj s peterico kolesarjev odločil za pobeg. Ko je bilo videti, da bo o etapnem zmagovalcu odločil šprint šesterice, je odskočil Kolumbijec Nairo Quintana (Movistar).

Primož je pristal na tretjem mestu in bil zadovoljen z doseženim: "Zelo težko je bilo. Na koncu nisem imel več moči v nogah za etapno zmago. Zaradi padca nisem trpel in zadovoljen sem s tretjim mestom ter časom, ki smo ga pridobili nazaj. Po Giru nisem dirkal z izjemo državnega prvenstva, zato nisem vedel, v kakšni pripravljenosti bom. Spodbudno je, kar mi daje dodatno samozavest."

Noč na ponedeljek je bila v hotelu, kjer je nastanjena ekipa Jumbo Visme, bistveno bolj mirna kot tista na nedeljo. Športni direktor Grischa Niermann je pohvalil delo kapetana ekipe in bil vidno zadovoljen z izplenom drugega dne Vuelte.

"Etapa je bila izjemno težka. Tempo je bil zelo hiter. Kot smo pričakovali, je na zadnjem vzponu eksplodiralo. Veliko je bilo takšnih, ki so pričakovali, da bomo na koncu videli šprint manjše skupine, vendar je bila etapa težja od pričakovanj. Kot ekipa smo zelo dobro kolesarili. George (Bennett, op. a.) in Primož sta bila zares dobra. Primož je bil nasploh zelo motiviran po tem, kar se je zgodilo v soboto. Lahko rečemo, da smo po sobotnem razočaranju spet v igri," ima Niermann zdaj, ko se je Roglič vrnil v boj za skupno zmago, povsem drugačen izraz na obrazu.

