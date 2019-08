Roglič jo je po nesrečnem padcu dobro odnesel

Prvi dan Dirke po Španiji je ponudil marsikaj nepričakovanega. Najprej se je zaradi neprilagojene hitrosti v enem izmed ovinkov avto ekipe Euskadi Murias zaletel v zid ene od hiš ob cesti. Kot da to ne bi bilo dovolj, je celotna ekipa Jumbo-Visme na čelu s Primožem Rogličem pristala na tleh zaradi vode na cesti. Zdaj sta znana tudi domnevna razloga, zakaj se je na cesti pojavila voda, nizozemska ekipa pa je na koncu etape potrdila, da so vsi kolesarji v ekipi utrpeli le lažje poškodbe zaradi padca in bodo lahko nadaljevali dirko.

Nizozemska ekipa je imela na prvi etapi Dirke po Španiji ogromno smole. Z izjemo Tonyja Martina, Georgea Benneta in Roberta Gesinka so se vsi znašli na tleh. Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Lennard Hofstede in Neilson Powless se padcu zaradi mokrega cestišča niso mogli izogniti. Med tistimi, ki so utrpeli največ odrgnin, je bil ravno slovenski kolesar, ki velja za enega največjih favoritov za končno zmago, a si je ekipa Jumbo-Visme že po prvem dnevu zaradi padca pridelala 40 sekund zaostanka.

Sooo, nice opening on this wonderful course with some last minute surprises. Off course we should have checked the ‘leaking pool radar app’.

But we’ll continue fighting, maybe not tomorrow straight away🥴 — Steven Kruijswijk (@s_kruijswijk) August 24, 2019

"Zagotovo to ni dobro za našo moralo, a moramo dati vse od sebe in ostati pozitivni vse do Madrida. Voda se je na cesti pojavila povsem nepričakovano. Še dobro, da je Primož lahko nadaljeval, dobro je pritiskal pedala, kar je zagotovo dober znak, a počakati moramo še na oceno zdravnika, " je po koncu prvega dne Dirke po Španiji povedal Martin.

Smola nizozemske ekipe:

Med nesrečnimi kolesarji, ki niso ubežali padcu, je bil tudi Američan Nelson Powless. "Dobro smo se pripravili na etapo, dogovorili smo se, kje lahko pospešujemo in kje ne. Prišli smo do usodnega ovinka, mislili smo, da je cesta suha, a se je kar naenkrat pojavilo ogromno vode. Gume so bile mokre, vse skupaj nas je presenetilo, a na žalost hitrosti ne moreš prilagoditi tako hitro. Najprej sem padel jaz, nato še Primož. Nismo bili pripravljeni na takšen scenarij, res nismo imeli sreče. Mislim, da smo vsi dobro, nič resnih poškodb ali zlomov, zato upam, da se nam bo uspelo pobrati in prikazati tri tedne dobrega dirkanja," je po koncu etape povedal Američan, ki je utrpel nekaj odrgnin na levi roki.

Kriva počena vrtna cev ali bazen?

A ekipa Jumbo-Visme ni bila edina, ki se je znašla na tleh. Podobno se je na istem odseku zgodilo tudi ekipi UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem. Z izjemo Valerija Contija so imeli vsi bližnji stik s cestiščem, vključno z našim Pogačarjem in njihovim prvim adutom Fabiom Arujem. Arabsko moštvo je izgubilo kar minuto in sedem sekund.

Po koncu prve etape so se pojavila številna ugibanja, od kod se je na cestišču naenkrat pojavilo toliko vode. Športni direktor Jumbo-Visme Addy Engels je po etapi za spletno stran svoje ekipe dejal, da je od organizatorja dobil informacijo, da je na cesto pritekla voda iz napihljivega bazena. "Organizatorje sem po etapi vprašal, kako se je lahko to zgodilo. Rekli so mi, da so šli do hiše od koder je pritekla voda. Hiša stoji na strmem pobočju približno 500 metrov stran od ceste, kjer se je odvila etapa. Tam se je otrok igral v napihljivem bazenu, ki je počil, tako je vsa voda stekla na cesto," je pojasnil Engels.

A nekaj ur pozneje so se na Twitterju pojavile fotografije in informacije, da je kriva počena vrtna cev. Uradnega razloga, zakaj se je na cesti pojavila voda, organizatorji dirke po Španiji še vedno niso podali.

De reden van het water op het parcours van #LaVuelta2019 blijkt inderdaad te komen van iemand die z’n tuin aan sproeien was. Ongekend! pic.twitter.com/37GmG08uDj — Bas Tietema (@BasTietema) August 24, 2019

Water on the road, some guy watering plants in his garden 🤦‍♂️ pic.twitter.com/8KrMlXPIAM — Jose Juan Anton (@jj_anton) August 24, 2019

Andy Elche, ki je bil priča nesrečnemu dogodku, je za Cycling Weekly povedal, da je voda začela pritekati z vrta ene od bližnjih hiš. Vodo so vsi poskušali hitro odstraniti, a ni šlo. Po besedah Elcheja je šest kilometrov do cilja pri eni izmed hiš nekdo zalival vrt z vrtno cevjo, a je ta počila, voda pa je nenadzorovano začela teči na cesto. "Vse se je zgodilo tako hitro, da se nesreč ni dalo preprečiti," je povedal Elche. Panika se je nadaljevala tudi po padcu nizozemske ekipe, saj so imeli organizatorji le štiri minute časa, preden se je na odseku pojavila druga ekipa. Kmalu zatem so namestili rumeno zastavo, ki je kolesarje opozorila na neljub dogodek.

13,4 kilometra dolgo prvo etapo je sicer dobila ekipa Astane, rdečo majico vodilnega pa je oblekel Kolumbijec Miguel Angel Lopez. Danes kolesarje čaka že nova etapa, na 193 kilometrov dolgi preizkušnji se bodo podali od Benidorma do Calpa.