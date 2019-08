Slovenci spet pokazali zobe: Luka Mezgec tik pod vrhom #video

Današnja etapa je bila zelo razgibana, končnega junaka pa je po hudem tempu v končnici dirke prinesel šele zaključni sprint. V njem je smetano pobral 28-letni irski kolesar Bennett, ki je dosegel svojo četrto etapno zmago na pomembnih dirkah na svetu in prvo na Vuelti.

Na poti do etapne zmage so večino dela opravili njegovi klubski sotekmovalci, Bennett pa je v sami končnici dokončal njihovo delo in s sijajnim ter prepričljivim zaključkom pokoril celotno konkurenco.

Zadnji metri 3. etape:

Sam Bennett gets his first ever Vuelta stage victory in Alicante after a dominating sprint. That wasn't close at all, he really out-classed all his rivals today. 👏 2nd place for Theuns, 3rd for Mezgec. Tomorrow, a repeat is possible. pic.twitter.com/6WL3UNzK8s