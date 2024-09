V živo: Zadnji kilometri, kolesar Visme ušel, kaj čaka Pogačar?

🏁 92 km



Il ne reste plus que 3 coureurs dans l'échappée, Walton (@CyclingCanada) et Ridolfo (@teamnovonordisk) ont été distancés.

Peloton à 4'50"



Only 3 riders left in the breakaway. Walton and Ridolfo have been dropped.

Gap is now 4'50"#GPCQM pic.twitter.com/tGxP9TCSXw — GPCQM (@GPCQM) September 13, 2024

🏁 134 km



L'échappée de 5 a 5'10" d'avance sur le peloton. Il reste 11 tours.



The breakaway of 5 has a 5'10" gap over the peloton. 11 laps left#GPCQM

©️ J. Startt pic.twitter.com/AamxHiI1uj — GPCQM (@GPCQM) September 13, 2024

La course est lancée ! 201 km attendent les coureurs aujourd'hui 🏁



The race is on! 201km to tackle today! 🏁#GPCQM pic.twitter.com/m9PjVGDQOg — GPCQM (@GPCQM) September 13, 2024

Jorgenson ima 17 sekund prednosti, a zaključek dirke je v klanec (zadnje tri kilometre, polkilometrski del 6 %).V tem delu, ko gre cesta celo malo navzdol, si je Jorgenson privozil 12 sekund prednosti.Napadel je Matteo Jorgenson (Visma) in ima nekaj sekund prednosti.Wellens je zdaj na čelu precej razpotegnjene glavnine. Začel se je zadnji krog. V ospredju sta tudi Tratnik in Pogačar.Ubežnika sta ujeta, pod vrhom klanca napad Tima Wellensa (UAE), Pogačar še čaka.Predzadnjič v klanec. Napadel je pa Jan Tratnik, sledi mu Tadej Pogačar!Gil Gelders in Alex Baudin sta skočila iz glavnine in sta zdaj 50 sekund za ubežnikoma, glavnina pa minuto.Še dva kroga. Na klancu se prednost ubežnikov še hitreje zmanjšuje, še dobra minuta. UAE navija vse močnejši tempo, da utrudijo Pogačarjeve tekmece.Zdaj je prednost ubežnikov le začela hitreje padati, samo še tri minute. In še trije krogi do cilja. Še trikrat v klanec, še 551 višinskih metrov. Na čele glavnine zdaj vleče Rafal Majka iz UAE.Situacija na dirki se je znova umirila, so se pa zdaj na čelo glavnine postavili kolesarji UAE Emirates. Pogačar gre pač na zmago. So že manj kot 4 minute za ubežnikoma. V klanec (kratek, a kar strm) bo treba še štirikrat.Napadel je Frederik Dversnes, imel 10 sekund prednosti pred glavino, na čelu katere je Bahrain Victorious (na dirki je tudi Matej Mohorič). A so ga po nekaj km ujeli. So štiri minute in pol za ubežnikoma.Napad Healyja ni uspel, nihče ni želel pomagati in so vsi spustili tempo. Glavnina je spet skupaj. So pa zdaj samo še štiri minute in pol za ubežno dvojico.Pa se je začelo, šest klancev pred ciljem. Iz glavnine je skočil Ben Healy in kar nekaj kolesarjev mu je takoj sledilo. Oblikovanje prve skupine, ki morda lahko nekaj naredi na tej dirki.Še nekaj manj kot šest krogov do cilja. Iz ubežne skupine je odpadel Hamel, vztrajata samo še Shmidt in Van den Broek. Glavnina je nekoliko pospešila in zaostaja 4 minute in 40 sekund. Pričakovati je, da bodo ujeli ubežnika najpozneje dva kroga pred ciljem, ko bi lahko favoriti skočili naprej in nato obračunali med samo na zadnjem vzponu na Cote de Glacis. Tega morajo torej osvojiti še šestkrat.Zaostanek glavnine za ubežniki se nič kaj ne zmanjšuje, štiri minute in 55 sekund, kar pomeni približno tri kilometre.Kolesarji so prek polovice dirke. Jonas Walton je popustil, v ubežni skupini so samo še Artem Shmidt, Frank van de Broek in Felix Hamel. So slabih med minut pred glavnino s Pogačarjem.Povprečna hitrost po dveh urah dirkanja je 42,5 km/h. Ubežniki so pet minut in 25 sekund pred glavnino.Četverica ubežnikov (Artem Shmidt, Frank van den Broek, Felix Hamel in Jonas Walton) in dobrih pet minut prednosti pred glavnino s petimi Slovenci.Za kolesarji je 725 višinskih metrov, pred njimi pa še 1.783. Skupaj jih bodo v teh 16 krogih naredili 2.508.Še 12 od 16 krogov. Filippo Ridolfo je odpadel iz skupine ubežnikov, v kateri ni kolesarja starejšega od 23 let, in ki je slabih pet minut pred glavnino.Tretjič se vzpenjajo na Cote de Glacis. Felix Hamel je dobil zadnji leteči šprint, da je pokazal domačim navijačem. Glavnina je ujela Polgo, je pa zdaj že štiri minute in pol za peterico ubežnikov. Pogačar se na čelu glavnine še ni pokazal.Sončen dan v slikovitem Quebecu, mestu v francoskogovorečem delu Kanadi. Ob cestah je veliko gledalcev. Ubežna peterica (Polga je odpadel) ima skoraj tri minute in pol prednosti pred glavnino.Takoj se je izoblikovala skupina šestih ubežnikov (Shmidt, Van den Broek, Polga, Ridolfo, Hamel in Walton), ki ima že minuto prednosti.Pred kolesarji je 201 kilometer, ki jih bodo prevozili v 16 krogih. Vsak krog se konča z dvokilometrskim vzponom. Prvi favorit je seveda Pogačar, a nastopa tudi veliko specialistov za enodnevne dirke. Cilj bo