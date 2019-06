Podaja se v lov za nemško lokomotivo #video

Dirka Po Sloveniji se bo začela s 168,5 kilometra dolgo etapo od Ljubljane do Rogaške Slatine, na kateri bomo spremljali šprint glavnine. Od Slovencev sta Luka Mezgec in Marko Kump med najboljšimi šprinterji, a je konkurenca na slovenski pentlji izjemna. Junak Gira Pascal Ackermann bi rad etapno zmago dosegel tudi pri nas. Tu je še zvezdnik Mark Cavendish ...

1. etapa, 19. junij 2019, Ljubljana-Rogaška Slatina, 168,5 km

Prva etapa na 26. dirki Po Sloveniji bo namenjena šprinterjem. V Sloveniji bosta osrednji zvezdi Mark Cawendish (Dimension Data) in nemška lokomotiva Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), ki ji bil na nedavno končanem Giru najboljši šprinter. Etapa se bo končala v Rogaški Slatini, začela pa ob 12.15 v slovenskem glavnem mestu, kjer bo že pred tem pester spremljevalni program.

Tudi Slovenci bomo imeli svoje adute, in sicer Luko Mezgeca (Mitchelton-Scott) in Marka Kumpa (Adria Mobil), a favoritov za sredino zmago je kar nekaj. Lani je bil na primer v prvi etapi najhitrejši Simone Consonni (UAE Emirates), ki na slovenskih tleh kolesari tudi letos.

"V mislih sem predelal traso. V šprintu se lahko marsikaj zgodi. Vemo, da Ackermann prihaja iz zelo močno ekipo, največji boj bo biti v njegovem zavetrju," pravi Mezgec, ki je moral na večino ekipe Mitchelton Scott počakati do torkovega večera, saj so kolesarji, vključno s kandidatoma za končno zmago Estabanom Chavesom in Lucasom Hamiltonom, ostali na letališču v Münchnu.

3D-predstavitev 1. etape

"Mislim, da sem si po Giru dokaj dobro opomogel, bom pa seveda danes videl, kako dobro sem pripravljen. Če bo vse po pričakovanjih, bosta priložnosti za šprint danes in zadnji dan dirke. Bomo videli. Pričakujem, da bomo danes pripravili vse potrebno za zaključni šprint," je ob prihodu v Slovenijo povedal eden izmed junakov Gira Ackermann, potem ko si je prislužil naziv najboljšega šprinterja.

Ackermann se počuti zelo samozavestno, pred nemško evforijo se je raje umaknil

Najhitrejši je bil v dveh etapnih šprintih, močne noge pa bi rad pokazal tudi na slovenskih cestah: "Ali tudi na dirki Po Sloveniji merim na majico najboljšega šprinterja, težko odgovorim, treba bo počakati na današnjo etapo. Počutim se zelo samozavestno. Mislim, da sem po tako uspešnem Giru, ki je bil uspešen za vso ekipo, lahko."

Nemec Pascal Ackermann je bil na letošnjem Giru najbolj vroč med šprinterji in bo dinamit v nogah uporabil tudi na dirki Po Sloveniji. Foto: Giro/LaPresse

Čeprav je v Nemčiji po uspehu na Giru sprožil evforijo, se je raje ognil vsem sprejemom in odšel na krajše počitnice: "V Frankfurt sem odpotoval samo toliko, da sem zamenjal prtljago (smeh, op. a.) in odpotoval nazaj. Želel sem si samo nekaj dni popolnega miru. No, ko sem se v Nemčijo vrnil teden dni pozneje, se je zanimanje že nekoliko poleglo. Je pa res, da je zdaj vse skupaj nekoliko drugače - prej sem bil samo običajen kolesar, po Giru pa so me začeli oblegati mediji in navijači. Da, drugače je, včasih kar težko dojamem," je povedal Nemec ter dodal, da bo dal ciklamno majico z Gira v okvir in jo imel shranjeno doma.

Mezgec izpostavlja tudi zadnji dan

Nemška šprinter se zaveda, da uspeh na Giru še ne prenaša etapne zmage tudi v Sloveniji, zato bo moral pokazati spretnost v zaključku v Rogaški Slatini in Novem mestu.

Peti dan bo Mezgec prav tako iskal svojo priložnost v ciljnem šprintu v Novem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Svoje načrte pa ima tudi Mezgec, ki je pred dvema letoma na dirki Po Sloveniji že zmagal v etapi s ciljem v Ljubljani. "To je izkušnja, ki mi daje več motivacije, da bi se letos ponovilo kaj podobnega. Sicer pa je prva etapa morda težja, ker pridejo šprinterji spočiti. Klasični težkokategorniki so najbolj nevarni prve dni. Ko prekolesarijo nekaj hribov, izgubijo nekaj moči. V peti etapi zato vidim več priložnosti," razlaga član Mitchelton Scotta, ki izpostavlja tudi moč Kumpa in drugega Nemca Phila Bauhausa, ki je član Bahrain Meride. Za to bosta kolesarila tudi Grega Bole in Domen Novak.