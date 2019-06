Zaradi 20-letnega Slovenca ostali brez besed #video

Ko je Tadej Pogačar v tem letu začel kolesariti za arabsko moštvo UAE Emirates, so se pojavila vprašanja, koliko časa bo 20-letnik potreboval, da se navadi na nekoliko drugačno konkurenco, kot jo je okusil kot član Roga iz Ljubljane. Hitro je pokazal talent in osvojil dirki po Kaliforniji in Algarveju, prav tako pa je postal državni prvak v kronometru. Mnogi ga v bodoče vidijo kot konkurenčnega kolesarja na tritedenskih dirkah. In morda bo že letos okusil slast dirkanja na španski Vuelti. A želi stopicati korak za korakom. Pred njim je dirka Po Sloveniji, ki bi jo rad osvojil.

S kakšnimi ambicijami začenjate dirko Po Sloveniji?

Ambicije so velike, vendar je konkurenca močna. Vsako leto je dirka Po Sloveniji težka. Pred domačimi navijači je še morda malce težje zmagati. Dobro sem pripravljen in upam na najboljše.

Koga vidite kot glavnega protikandidata?

Esteban Chavez in Lucas Hamilton sta zelo močna, vendar je ob njima še veliko dobrih tekmovalcev. Zlasti na takšni trasi, kot je letošnja, se zna zgoditi marsikaj. Na koncu bo zmagal najmočnejši. Kot vedno.

Preskok v tujino mu ni povzročal preglavic, saj se vzpenja zelo hitro. Kje vidite, da se bo dirka odločala?

V petek in soboto bosta najtežji etapi. Bomo videli, kako se bo razpletalo. Če bodo noge dobre, bomo poizkušali napadati.

Katere ključne dele dirke ste prevozili?

Prevozil sem zaključek tretje in četrte etape. Pogledal sem si tudi vzpon na Celjsko kočo. Traso poznam. Mislim, da sem dobro pripravljen. Videl sem, kakšni so klanci. Upam na najboljše.

Ampak letos ni v nobeni etapi cilj na vrhu klanca. Vedno sledi še spust.

V vseh treh etapah so klanci podobni. Začnejo se bolj strmo, proti vrhu je malce bolj položno. Na vrhu je tudi nekaj ravnine. Sledi spust. Mislim, da bomo morali napadati že zelo zgodaj v etapi. Selekcija se naredi tam, kjer je vzpon najbolj zahteven.

Bi si želeli, da bi bil cilj gorske etape vendarle na klanec?

Lažje bi bilo za vse. Če je cilj na klancu, se vidi, kdo je tisti trenutek najboljši. Letos bomo imeli še spust v cilj in bo vse skupaj bolj taktično. Več dejavnikov bo vplivalo. Nenehno bomo morali biti zbrani.

V vaši ekipi ste kar trije potencialni kandidati za zmago. Ob vas še rojak Jan Polanc in nekdanji zmagovalec dirke Po Sloveniji Diego Ulissi.

Jan in Diego sta oba zelo dobro pripravljena. Oba sta prišla z Gira. Prejšnji teden smo dirkali v Lugnanu, kjer je zmagal Diego, kar pomeni, da je v dobri formi. Če eden ne bo mogel dobro kolesariti, bo drugi.

V tem letu je osvojil tudi dirko po Kaliforniji, kar je zanj največja zmaga. Foto: Getty Images

Ali so dali v UAE Emirates kakšen jasen cilj, da mora kdo iz vaše ekipe zmagati?

Ekipa cilja na tej dirki visoko. Vedo, da smo vsi kolesarji dobro pripravljeni. Verjamem, da lahko posežemo po zelo visoki uvrstitvi.

Ali je dirko Po Sloveniji kaj drugače začeti kot denimo dirko po Kaliforniji, kjer ste letos zmagali?

Zagotovo je drugače. Domača je, morda je več pritiska. Zelo lepo je biti na štartu dirke Po Sloveniji.

Kako ste se navadili na pritisk, ki prihaja vzporedno z vašimi dobrimi rezultati?

Malce je drugače, vendar je to del mojega posla. Vse skupaj moram sprejeti. Moja naloga je, da sem osredotočen le na dirko in se s tem ne obremenjujem preveč.

Zaveda se, da z dobrimi dosežki prihajajo tudi dodatne obveznosti in več pritiska. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kakšen je komentar vaših šefov glede na odličen začetek sezone?

Zadovoljni so. Ostajajo brez besed. Z mano odlično sodelujejo. Skrbijo zame, da nisem iztrošen in ne dirkam preveč. Letos imam malce manj zahteven program, ampak bo naslednje leto že kašna dirka več.

Vas bi lahko že letos poslali na tritedensko Vuelto?

Ne vem še, kaj bom kolesaril po dirki Po Sloveniji. Državno prvenstvo zagotovo, nato bo sledil krajši počitek, morda višinske priprave. Morda pride v program Vuelta. Da bi štartal in nato po občutkih videl, ali bi ostal ali ne. Želja je. Bomo videli.

Ali se čutite dovolj močnega za tritedenske napore?

Za zdaj sem največ dirkal deset dni. Ampak sem imel tudi po desetih dneh nekaj moči v nogah. Vendar so tritedenske dirke poglavje zase. Bomo videli.