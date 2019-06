Dovolj mu je bele barve: čas je za spremembo #video

Pet dni in 808 kilometrov bo dolga 26. kolesarska dirka Po Sloveniji, ki bo imela tudi pester spremljevalni program, za kar bodo poskrbeli kraji, čez katere bo dirka potekala.

Na Ljubljanskem gradu so organizator in kolesarji razkrili še zadnje podrobnosti in načrte pred sredinim štartom na Kongresnem trgu v Ljubljani (spremljevalni program se bo začel ob 10.50, etapa pa ob 12.15), ko se bodo kolesarji iz 19 ekip podali na progo.

Sicer sta bila za novinarsko konferenco predvidena tudi Estaban Chaves (Mitchelton Scott) in Pasal Ackermann (Bora Hansgrohe) – ob Marku Cavendishu (Team Dimension Data) največji zvezdnik dirke –, vendar se je najboljši šprinter letošnjega Gira priključil šele po koncu, Chaves pa je imel večje težave s prihodom v Slovenijo in je skupaj z večjim delom ekipe obstal na letališču v Münchnu. A so zagotovili, da bodo prišli pravočasno do dirke.

Mezgec računa na tri priložnosti, bo pa pomagal Kolumbijcu in Avstralcu

Zato pa je bil prisoten njegov moštveni kolega Luka Mezgec, ki je pred dvema letoma osvojil etapo s ciljem v Ljubljani. Tudi tokrat bi rad v kakšni izmed etap kot prvi prečkal ciljno črto.

"Vsako leto sem bil zelo motiviran. Zelo se veselim. Za dirko se dodatno pripravljam. Na štart grem maksimalno pripravljen. V prvi in zadnji etapi bosta šprinta. Druga je selektivna. Upamo na dober dan, da pridem čez Celjsko kočo in poizkušam šprintati v Celju. Tretja in četrta sta rezervirani za gorske kolesarje."

Luka Mezgec, Tadej Pogačar in Jan Polanc so predstavili svoje načrte za dirko Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Chaves in Lucas Hamilton sta tista kolesarja iz njegove ekipe, ki se bosta spogledovala z zeleno majico, ki bo pripadla najboljšemu kolesarju na dirki Po Sloveniji.

Bo pa Luka kapetan ekipe z razlogom: "Kapetan v kolesarstvu ne pomeni nujno, da si favorit za končno zmago. Ampak pomeni tudi to, da sprejemaš odločitve na cesti. Športni direktorji v avtu so malce omejeni s časom in informacije s ceste pridejo z zamikom. Zato sem kapetan, ker smo v Sloveniji. Hamilton in Chaves pa sta vodji za generalno razvrstitev."

"Morda je čas, da bi jo zamenjal za zeleno"

Prestižna majica zanima tudi arabsko ekipo UAE Emirates, ki ima v svojih vrstah dva Slovenca – Jana Polanca in Tadeja Pogačarja. Prav zadnji spada med osrednje favorite za končni uspeh, potem ko je bil na začetku sezone v odlični formi. Če bi mu uspel nov veliki met, bi izenačil tujce in Slovence po številu zmag na največji slovenski kolesarski pentlji pri številki 13.

"Letos je dirka malenkost drugačna kot prejšnja leta, ker ni cilja na vzponu. Lahko se zgodi, da bo tesna borba za generalno razvrstitev. Za vsak meter bo treba paziti, da ga ne izgubiš ali pridobiš. Paziti bo treba tudi na bonus sekunde."

Tadej Pogačar je osrednji slovenski adut za zmago. Foto: Vid Ponikvar

V preteklih dveh letih je bil obakrat najboljši mladi kolesar, zaradi česar mu je pripadla bela majica. Na vprašanje, ali se jo je že kaj naveličal, je odgovoril: "Morda je čas, da bi jo zamenjal za zeleno."

Dirka mu je velik izziv. Pred domačimi ljudmi bi se rad veselil novega uspeha. Zaveda se, da ga čaka težko delo, dodatno oviro pa mu bo predstavljala konkurenca: "Dirka Po Sloveniji je velik izziv, ker je domača dirka. Konkurenca je dobra. Vsako leta je dirka težka. Upam, da se letos izkažem v najboljši možni luči. Največje razlike bodo v tretji in četrti etapi. Načrt bo takšen, da se vsak vzpon pelje maksimalno. Bomo videli, kakšne bodo na cilju razlike," poudarja 20-letni kolesar iz Komende.

V njuni ekipi bo tudi Italijan Diego Ulissi, ki je že zmagal dirko Po Sloveniji, zagotovo pa jo bo skušal napasti tudi letos, če se mu bo priložnost ponudila. A ekipa je v prvi vrsti podrejena slovenskima kolesarjema.

Dejstvo je, da na dirki ne bo zmagal isti kolesar kot lani. Primož Roglič je lani kraljeval in na noge dvignil celotno Slovenijo, zagotovo pa lahko pričakujemo, da bo kje ob trasi pozdravil kolesarje, ki se bodo potegovali za njegovo nasledstvo.