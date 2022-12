V Parmi je v starosti 85 let umrl nekdanji italijanski kolesar Vittorio Adorni, cestni svetovni prvak leta 1968 v dirki z množičnim startom in zmagovalec dirke po Italiji leta 1965, so v nedeljo poročali italijanski mediji.

Njegov seznam uspehov je vključeval zmagoslavje na dirkah po Romandiji (1965, 1967), po Belgiji (1966) in po Švici (1969). Na Giru d'Italia je bil tudi dvakrat drugi v generalni razvrstitvi (1963, 1968), skupno pa je dobil 11 etap. Leta 1964 je postal svetovni podprvak na cestni dirki.

Leta 1968 je v velikem slogu osvojil naslov svetovnega prvaka, ko je Hermana van Springela, drugega v Imoli, premagal za devet minut in 50 sekund. To je bila druga največja prednost v zgodovini tekmovanja. Večjo prednost so pred tem zabeležili leta 1928 v Budimpešti, kjer je Belgijec Georges Ronsse Nemca Herberta Nebeja ugnal za 19 minut in 43 sekund.

Foto: Guliverimage

Tudi na Giru je leta 1965 v skupnem seštevku slavil z velikansko prednostjo več kot 11 minut pred rojakom Italom Ziliolijem, drugim v generalni razvrstitvi.

Adorni je bil po koncu kariere športni direktor profesionalne ekipe Salvarani, za katero je tudi sam dirkal, in predsednik italijanske kolesarske zveze. Opravljal je tudi vodstvene funkcije v Mednarodni kolesarski zvezi. Bil je tudi televizijski komentator.

Leta 2019 je na Giru čestital tudi Primožu Rogliču. Foto: Guliverimage

Obvestilo o smrti Adornija je na Facebooku objavila Norma Gimondi, hči Feliceja Gimondija, nekdanjega Adornijevega sotekmovalca, tekmeca in prijatelja. "Pozdravljen, Vittorio, pozdravi očeta. Počivaj v miru. Sožalje družini," piše v sporočilu, objavljenem na družbenih omrežjih.