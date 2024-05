Tadej Pogačar: V sprintu nisem imel veliko možnosti

S kolegi iz UAE Emirates je danes sprva dobro nadzoroval dogajanje na razgibani 140-kilometrski uvodni etapi 107. Gira, v zaključku pa so jim vajeti malce ušle iz rok. Po zadnjem kategoriziranem vzponu je glavnini ušla močna in nevarna skupina kolesarjev in Pogačar je moral sam odigrati vlogo "policista". "Na zadnjem vzponu sem moral sam narekovati ritem od začetka do konca. Skupina spredaj je imela spodaj preveliko prednost, zato sem moral takoj na čelo," je povzel v izjavi, ki jo je posredovalo njegovo moštvo.

S hudim tempom se je otresel večine tekmecev, na kratkem in strmem nekategoriziranem klancu na San Vito pa mu je lahko sledil Ekvadorec Jhonathan Narvaez (Ineos Grenadiers). "Narvaez je bil zares močan in mi je dobro sledil," je priznal Pogačar, a bil vseeno zadovoljen z opravljenim delom: "Dal sem vse od sebe in se otresel nekaterih tekmecev v skupnem seštevku, kar je znak, da imam dobre noge."

"Bil sem malce nervozen, saj že dolgo nisem sprintal s še dvema kolesarjema. Sprint sem začel nekoliko prehitro, a imel sem dobre noge." Foto: Guliverimage

V zaključnem sprintu sta se mu za hrbet prilepila Narvaez in še Nemec Maximilian Schachman (BORA - hansgrohe), ki je vodilna ujel na kratkem, a tehničnem spustu s San Vita. "Vedel sem, da bo Narvaeza težko premagati v sprintu. Bil sem malce nervozen, saj že dolgo nisem sprintal s še dvema kolesarjema. Sprint sem začel nekoliko prehitro, a imel sem dobre noge. Narvaez je očitno hitrejši od mene v sprintih, zato nisem imel veliko možnosti," je o razpletu še povedal Pogi, ki je svoj prvi Giro tako začel s tretjim mestom.

Nekaj kolesarjev, ki so pred startom dirke spadali v krog favoritov za skupno zmago, je danes trpelo, Francoz Romain Bardet je zaostal skoraj minuto in razočaral. Pri Ineosu pa so pokazali, da so na dirko prišli dobro pripravljeni, tudi njihov kapetan Geraint Thomas je proti Pogačarju izgubil le nekaj sekund. "Vselej se na začetku tritedenske dirke pojavlja vprašanje, kako je kdo pripravljen. Nekateri so trpeli, nekateri so se počutili dobro," še meni Pogačar, ki bo imel že jutri priložnost, da spet preizkusi formo konkurentov, ko bo na sporedu še težja etapa z zaključnim vzponom na Santurario Oropa.

Results powered by FirstCycling.com

