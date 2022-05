Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sloviti Giro bo danes še drugo leto zapored za nekaj deset kilometrov zavil na slovensko stran državne meje. Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili okrog 15. ure in državo zapustili okrog 16. ure. Vmes jih čaka dobrih 37 kilometrov vrtenja pedalov po Posočju, vključno z vzponom na Kolovrat, ki velja za enega najtežjih vzponov na letošnji dirki. Ljubitelji kolesarstva se že od zgodnjega jutra zgrinjajo v Kobarid in okolico.

Posočje pripravljeno na Giro, foto: Ana Kovač

Kolesarje na 105. izdaji italijanske pentlje danes čaka 19. etapa z vzponom na Kolovrat. Razlike v vrhu skupnega seštevka dirke so majhne, zato se obeta ogorčen boj za skupno zmago.

Najboljša kolesarja, Ekvadorca Richarda Carapaza in Avstralca Jaia Hindleyja, v skupnem seštevku ločijo le tri sekunde, blizu pa ostaja tudi Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious), zato je bolj malo verjetno, da bi v slovensko obarvani etapi proste roke dobil edini preostali Slovenec na Giru Domen Novak, eden najbolj zvestih pomočnikov izkušenega Španca, ki na tretjem mestu v skupnem seštevku zaostaja 1:05 minute.

Kobarid in cesta na Kolovrat sta že od zgodnjega jutra obarvana v rožnato barvo (video: Ana Kovač)

Med 15. in 16. uro bo karavana Gira prečkala Posočje

Etapa se bo malo po 12. uri začela ob Jadranskem morju v kraju Marano Lagunare in končala nad Čedadom pri svetišču Stara Gora po skupno 177 kilometrih in kar 3.230 premaganih višinskih metrih.

Kolesarji bodo slovensko mejo v Učji prečkali okoli 15. ure, po 101,1 kilometra etape, Slovenijo pa zapustili natanko 37,6 kilometra pozneje, po spustu s Kolovrata.

Prav vzpon na Kolovrat prek Liveka in Livških Raven velja za enega najtežjih na letošnjem Giru. Na 10,3 kilometra dolgem klancu bodo morali kolesarji premagati kar 950 višinskih metrov (povprečni naklon 9,2 odstotka).

Organizatorji dogodka, to so občine Bovec, Kobarid in Tolmin s skupnim zavodom Dolina Soče, ob cestah trase pričakujejo več deset tisoč ljudi. Lani si je slovensko etapo v Goriških brdih, z vrhuncem na vzponu na Cerovo, ogledalo kar 50 tisoč navijačev.

