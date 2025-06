Kaj zmore in skriva volan novega slovenskega rekorderja? #video

Stankovičev dirkanik wolf GB08 thunder je produkt podjetja Wolf Racing Cars iz bližine Brescie. To ni športni prototip najvišjega zmogljivostnega razreda, s katerim bi se bilo mogoče uvrščati v vrh dirk za evropsko prvenstvo. So pa to športni prototipi, ki za relativno sprejemljivo ceno nudijo visoko raven dirkanja v državnem prvenstvu.

Video - podrobnosti o volanu na športnem prototipu

Prototip je dolg 4,1 metra, širok je 1,78 metra, medosje pa znaša 2,5 metra. Masa dirkalnika je 378 kilogramov, poganja pa ga 1,1-litrski motor Aprilie (RSV4) z močjo 220 “konjev”.

Foto: Gregor Pavšič

Na gorski dirki v Podnanosu je Stankovič vozil s povprečno hitrostjo 130 kilometrov na uro in postavil tudi nov slovenski rekord, ki ga je od lani držal Mark Ivanov z enakim dirkalnikom. Rekord je Stankovič dosegel na rabljenih Pirellijevih 13-palčnih pnevmatikah (podobno kot lani Ivanov), saj je dobava ustreznih pnevmatik teh dimenzij eden največjih izzivov.

Kot vam pokažemo na zgornjem videu, ima dirkalnik tudi zanimiv volan z vmesnikom, ki vozniku pomaga pri upravljanju in nadzoru nad ključnimi parametri delovanja dirkalnika.

Wolf Racing Cars je tudi po barvni shemi naslednik nekdanje dirkaške znamke Walterja Wolfa, kanadskega poslovneža slovenskih korenin. Leta 2009 je Italijan Giovanni Bellarosa odkupil pravice za uporabo znamke in takrat razvil dirkalnik wolf GB08. Model thunder je danes začetna stopnja njihovih dirkalnikov, nad njimi pa sta še modela F mistral in extreme.