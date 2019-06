Sanchezu etapa, Mohorič zaostal

Asgreen je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, isti čas kot Danec ima tudi Sagan, oba sta si v sprintih med etapo priborila nekaj bonifikacijskih sekund, tako da sta v skupnem seštevku prehitela najboljšega v uvodnem kronometru Avstralca Rohana Dennisa.

Špilak napredoval, Mohorič zaostal

V skupini 58 kolesarjev je bil tudi tekmovalec Katjuše Simon Špilak, zasedel je 40. mesto. V skupnem seštevku je napredoval na 26. mesto, za vodilnim Asgreenom zaostaja 39 sekund.

Slabše se je odrezal Matej Mohorič (Bahrain Merida), zaostal je pet minut in 21 sekund in zasedel 73. mesto. Skupno je 74., zaostaja šest minut in devet sekund.

Etapa je imela šest kategoriziranih vzponov, vsi so bili druge kategorije, ki pa velike selekcije vendarle niso naredili.

