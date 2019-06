Dauphine še drugič Dancu Fuglsangu, zadnji dan odstopila še Yates in Kruijswijk

💛 Après 2017, @jakob_fuglsang remporte son 2ème @MaillotjauneLCL dans le Critérium du Dauphiné. 💛👏 💛 After 2017, @jakob_fuglsang claims his 2nd win in the #Dauphiné . 💛👏 pic.twitter.com/h2tzdNK5E8

Najbolj seveda odmeva nesreča Chrisa Frooma, ki se je hudo poškodoval pri padcu na ogledu trase četrte etape, dirke pa niso končali niti nizozemski adut Tom Dumoulin, katerega koleno – poškodoval se je pri padcu na letošnji dirki po Italiji) – ni zdržalo naporov, v zadnji osmi etapi pa sta odtopila še Britanec Adam Yates (Michelton–Scott) in Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Steven Kruijswijk, ki sta se danes borila z zdravstvenimi težavami. Po včerajšnjem trpljenju v slabem vremenu, je imelo kar nekaj kolesarjev takšne in drugačne zdravstvene težave.

Na težki dirki pa se je težavam najbolj spretno izogibal Danec Jakob Fuglsang (Astana), ki je je že včeraj Yatesu odvzel rumeno majico vodilnega na dirki in jo danes le še ubranil. Fuglsang je imel na koncu 20 sekund prednosti pred Američanom Tejayem Van Garderenom, še sekundo več je zaostal Nemec Emanuel Buchmann.

Etapne zmage se je sicer veselil Nizozemec Dylan van Baarle, ki je bil v zaključku 113,5-kilometrske preizkušnje od Clusesa do Champeryja močnejši od Avstralca Jacka Haiga (Michelton-Scott), tretje mesto pa je s pol minute zaostanka zasedel Norvežan Carl Frederik Hagen (Lotto-Soudal). Večji del etape je bežala skupina 13 kolesarjev, med njimi tudi Francoz Julian Alaphilippe, ki je v točkovanju gorskih ciljev praktično pobral vse razpoložljive točke, tako da je domov odnesel pikčasto majico.

