Nizozemec zmago posvetil Froomu #video

Na 133,5 km dolgi kraljevski etapi je imel Poels v končnici več moči od Fuglsanga in Nemca Emanuela Buchmanna. Tik pod stopničkami pa so ostali Francoz Thibaut Pinot ter Irec Dan Martin in Yates.

Že po 22 kilometrih se je oblikovala ubežna skupina, ki je skupaj prikolesarila do zadnjega 19-kilometrskega vzpona. Na vzponu pa je razpadla in osem kilometrov pred ciljem sta bila ujeta še zadnja "preživela", Kanadčan Michael Woods in Kazahstanec Aleksej Lucenko.

Sledil je obračun favoritov, Fuglsang pa je s prevzemom vodstva napovedal, da bo v nedeljo še drugič po letu 2017 zmagal na tej francoski dirki in letošnjemu uspehu na dirki Liege - Bastogne - Liege dodal še eno veliko zmago.

"Za Chrisa"

"Upam, da je spremljal prek televizije. Ta zmaga je bila za Chrisa. Želim mu, da se bo dobro držal in se vrnil močan," se je Poels po zmagi spomnil nesrečnega kolega iz ekipe Chrisa Frooma, ki se je pred dnevi težje poškodoval in je še vedno v bolnišnici.

"I hope he was watching, this one was for Chris!" @WoutPoels dedicates his Dauphine sta ge win to injured teammate @chrisfroome 💪 #Dauphiné pic.twitter.com/aXqVtuRMmy — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 15, 2019

Trio Slovencev v ozadju

Slovenci Jan Tratnik (Bahrain-Merida), Luka Pibernik (Bahrain Merida) in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) v vlogi pomočnikov niso igrali vidne vloge pri končnem razpletu, v ozadju pa so tudi v skupni uvrstitvi.

V nedeljo čaka kolesarje še 113 km med Clusesom in švicarskim Champeryjem. Skupaj je pred kolesarji še sedem vzponov, zadnji dva kilometra pred ciljem.

Preberite še: