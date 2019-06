Na slovenski diagonali letos kar 120 kolesarjev

Dobrodelnih 335 kilometrov, idejni vodja projekta je Simon Eržen, je letos premagalo rekordno število kolesarjev - 120. Diagonala 335 ni tekmovanje in ne maraton, gre za druženje isto mislečih ter spodbujanje ljudi k več gibanja, so sporočili organizatorji.

Simonu Erženu je letos vnovič uspelo na tradicionalno dobrodelno kolesarjenje po slovenski diagonali pritegniti kar 120 kolesarjev, kar je nov rekord. "Ponosni smo na takšen dogodek, kjer se krepi duh sodelovanja, prijateljstva, spodbujanja drug drugega in dobrodelnost," so sporočili organizatorji projekta.

Na cilj v Portorož je prikolesarilo 110 kolesarjev, prvi so prispeli že malo pred 14. uro. Pri organizaciji je pomagalo več kot 15 prostovoljcev in 45 podjetij. Promocijske točke so bile na Vranskem, v Ljubljani, Kopru in Portorožu, na katerih se je pod sloganom Zmigajmo Slovenijo spodbujalo gibanje med ljudmi in zdrav način življenja. Med potjo je kolesarje čakalo več točk tudi za osvežitev s pijačo in jedačo in sicer na Ptuju, Trojanah, Vranskem in Belskem.

Foto: STA

V sodelovanju s Športno zvezo Ljubljane je bila postojanka na lokaciji zveze v Ljubljani, kjer so se kolesarji okrepčali z malico, kolesarje pa je pozdravil in motiviral predsednik športne zveze in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenija Janez Sodržnik. Kolesarje je na cilju v Portorožu čakala večerja. Nekaj jih je zbralo še dodatne moči za prijetno osvežitev s skokom v morje in supanje.

V sklopu dogodka se je delovalo tudi dobrodelno, zbirale so se namreč donacije za Fundacijo za športnike iz šibkih okolij. S SMS-sporočili na številko 1919 se zbirajo donacije še naprej, in sicer s ključno besedo OKS5 za donacijo v višini 5 evrov in ključno besedo OKS za donacijo 1 evro. Donacije so se zbirale tudi s prodajo kolesarskih dresov kolekcija Diagonala 335.